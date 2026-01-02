このページの本文へ

1月7日発売

「肉厚チキンムネかつ」が松のやで！ ヘルシーなのにボリューム満点！

2026年01月02日 11時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

ボリューム満点！ 新年もパワーつけていこう！

　松のやでは1月7日15時より、「肉厚チキンムネかつ」各種を発売する。

しっとりやわらか「肉厚チキンムネかつ」

　とんかつ専門店の「松のや」の、新年初の限定メニューは、ヘルシーな“鶏むね肉”を使用したボリュームかつ。

「肉厚チキンムネかつ定食」890円

　鶏むね肉をサクッと揚げたやわらかな「肉厚チキンムネかつ」は、しっとりした食感。特製パン粉でサクッと香ばしい衣に身を包み、あっさり仕上げの食べやすい一品だそう。

　ソースには、濃厚バターにパンチの効いたガーリックが食欲そそる「ガーリックバターソース」を添えている。ライス、みそ汁がついた定食仕立て。

　シリーズには、唐揚げや海老フライ等との盛り合わせ定食も用意されており、様々な組み合わせが楽しめる。

・“肉厚”チキンムネかつ定食　890円
・“肉厚”チキンムネかつ＆ロースかつ定食　1280円
・“肉厚”チキンムネかつ＆唐揚げ定食　1170円
・“肉厚”チキンムネかつ＆海老フライ1尾定食　1170円
・“肉厚”チキンムネかつ＆海老フライ2尾定食　1420円
・単品　“肉厚”チキンムネかつ　610円
・単品　ガーリックバターソース　150円

肉厚のボリュームに期待！

　新しい年の始まりに、パワーがつきそうな一品。ヘルシーなむね肉が肉厚でボリューム満点。さらに、さまざまな種類の盛り合わせが用意されているのも嬉しい！ ガリバタソースとの相性も楽しみだ。

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧