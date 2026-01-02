「肉厚チキンムネかつ」が松のやで！ ヘルシーなのにボリューム満点！

松のやでは1月7日15時より、「肉厚チキンムネかつ」各種を発売する。

しっとりやわらか「肉厚チキンムネかつ」

とんかつ専門店の「松のや」の、新年初の限定メニューは、ヘルシーな“鶏むね肉”を使用したボリュームかつ。

鶏むね肉をサクッと揚げたやわらかな「肉厚チキンムネかつ」は、しっとりした食感。特製パン粉でサクッと香ばしい衣に身を包み、あっさり仕上げの食べやすい一品だそう。

ソースには、濃厚バターにパンチの効いたガーリックが食欲そそる「ガーリックバターソース」を添えている。ライス、みそ汁がついた定食仕立て。



シリーズには、唐揚げや海老フライ等との盛り合わせ定食も用意されており、様々な組み合わせが楽しめる。

・“肉厚”チキンムネかつ定食 890円

・“肉厚”チキンムネかつ＆ロースかつ定食 1280円

・“肉厚”チキンムネかつ＆唐揚げ定食 1170円

・“肉厚”チキンムネかつ＆海老フライ1尾定食 1170円

・“肉厚”チキンムネかつ＆海老フライ2尾定食 1420円

・単品 “肉厚”チキンムネかつ 610円

・単品 ガーリックバターソース 150円

肉厚のボリュームに期待！

新しい年の始まりに、パワーがつきそうな一品。ヘルシーなむね肉が肉厚でボリューム満点。さらに、さまざまな種類の盛り合わせが用意されているのも嬉しい！ ガリバタソースとの相性も楽しみだ。

（※文中の価格はすべて税込）