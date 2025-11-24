あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第586回
今しか選べない“熱き”ガソリンSUV！マセラティ「グレカーレ」の真髄を体感する
2025年11月24日 15時00分更新
ポルシェディーラーからの案内によると、SUVのマカンは年内にガソリン仕様車の受注を停止し、電気自動車（BEV）に一本化するようだ。となると「速いガソリンエンジンのSUVがなくなってしまう！」という気持ちになるが、安心してもらいたい。マセラティの「グレカーレ」がある。
そもそも「マセラティ」とは？
ミステリアスな名門ブランドの正体
とはいえ、マセラティはどこかミステリアスなブランドであるのも確かだ。まず街で見かけることが少なく、試乗記事も少ない。まずはマセラティの現在から話を進めたい。
マセラティは現在、ステランティス傘下の高級スポーツカーブランドという位置づけだ。創業は1914年（大正3年）とメルセデス・ベンツよりも古く、その昔レーシングカーのコンストラクターとして、アルファ・ロメオと戦うなどで名を馳せた。
フィアット傘下に加わったのは1993年。以後、一時フェラーリの子会社になるものの、現在は元の鞘に納まり、ステランティス傘下のラグジュアリースポーツカーブランドとして今に至る。当然、ライバルは同じ高級スポーツカーブランドのポルシェであることに異論をはさむ余地はないだろう。
マカンと競合する完成度
ボディーサイズで選ばれる理由
グレカーレはサイズからいってマカンのライバルにあたる。寸法は全長4845×全幅1980×全高1670mmと、マカンのEVよりちょっとだけ大きい程度。レクサス「RX」やトヨタ「ハリヤー」と同じくらいだ。街乗りをする際「これ以上大きくなると、ちょっと取り回しが面倒」と思えるサイズに納められている。マカンもRXもハリヤーも人気を集めるのは、このボディーサイズに依るところが大きい。
グレカーレのパワートレインは、最高出力330馬力の2L 直4ターボに「eBooster」（電動コンプレッサー）と、48Vマイルドハイブリッドシステムが組み合わせられる。電動コンプレッサーとは何かというと、ターボチャージャーが動き出す前に圧縮空気をターボのコンプレッサー部に送り込み、初期の加給をアシストするもの。
ちなみに、ポルシェのガソリンエンジンは？ というと、2L 直4エンジンのマカンTが265馬力。「よーいドン」をしたら、おそらくグレカーレの方が速いだろう。
「そんなハイパワーだと粗雑なエンジンでは？」と思われそうだが、eBoosterの効果か実にトルキーでスムーズ。渋滞でギクシャクするようなこともない。実に扱いやすいことに驚いた。
テーラーメイドで理想の1台を
“フォーリセリエ”の世界
ポルシェはオプションで自分好みの1台が作れるのだが、マセラティはさらに上を行く“フォーリセリエ”がある。これは専属デザイナーとともに、豊富なエクステリアカラー、リバリー（塗装・外装カラーの配色）、ブレーキキャリパー、ホイール、そしてインテリアの組み合わせから自分だけの理想の1台を作り上げるというもの。
写真のローズピンクにストライプのグレカーレ・モデナもそれにあたる。ちなみに外装だけで「FIAT 1台はラクに買える」金額（数百万）らしいが……。
インテリアもオーダーメイドということもあって、このクラスのSUVとは思えないほど。最近は何かにつけてカーボンパネルが使われるが、丁寧に縫製されたレザークッションにウットリさせられる。
