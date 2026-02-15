クルマ好き女子の矢田部明子です。今回は日産の軽自動車「ルークス」の新モデルを紹介します。このルークスは2025年の9月に発売されていますが、軽自動車ユーザーの目線で6つのオススメポイントを紹介します。

もともとルークスは軽自動車規格をフルに活かして作られていますが、新型はさらに大きく、4人乗車でもスーツケースが4つも積み込めるなど、使いやすさを向上させました。それでいて、ベースグレードのS（2WD）で167万2000円～というお手頃価格で入手できます。

このことからも、まさに日産の本気度が感じられる1台なのです！ なお、今回の試乗車は「ルークス ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション（ソルベブルー）」です。

日産「ルークス」の主なスペック サイズ 全長3395×全幅1475×全高1785mm ホイールベース 2495mm 車重 990kg エンジン 659cc 直列3気筒ターボ 最高出力 64ps(47kW)/5600rpm 最大トルク 10.2kg・m(100N・m)/2400～4000rpm 価格 224万9500円（新車価格）

新型ルークスはココがいい！ その1

2代目キューブを彷彿とさせるデザインコンセプト

今回紹介するグレードはハイウェイスター Gターボなのですが、標準グレードと比べるとスタイリッシュなデザインになっています。グリルはまるでm-floのVERBALさんのサングラスみたいなデザインですね（わからない人は検索してみて！）。

新型ルークスは2代目キューブに似ていると思っていたのですが、それもそのはず！ ルークスが「かどまる四角」で、2代目キューブは「カドを丸めたシカク」なので、デザインコンセプトがほぼ同じなんです。とくに、この真横のラインはキューブを彷彿とさせます。

新型ルークスはココがいい！ その2

ゆったりとくつろげる空間であることを重視

新型ルークスはココがいい！ その3

豊富な安全装備でより実用的に

ルークスの便利機能で私がオススメできると思ったものを紹介します。

ほかにもインテリジェントBSI（後側方衝突防止支援システム）、NissanConnectを搭載し、以前のルークスよりもより実用的になったと言えそうです。