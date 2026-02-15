このページの本文へ

あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第615回

「え、これ軽自動車？」運転席をフラットにして車中泊できる日産の軽自動車「ルークス」の本気がヤバい

2026年02月15日 12時00分更新

文● 矢田部明子　写真●吉野健一　編集●ASCII

　クルマ好き女子の矢田部明子です。今回は日産の軽自動車「ルークス」の新モデルを紹介します。このルークスは2025年の9月に発売されていますが、軽自動車ユーザーの目線で6つのオススメポイントを紹介します。

　もともとルークスは軽自動車規格をフルに活かして作られていますが、新型はさらに大きく、4人乗車でもスーツケースが4つも積み込めるなど、使いやすさを向上させました。それでいて、ベースグレードのS（2WD）で167万2000円～というお手頃価格で入手できます。

　このことからも、まさに日産の本気度が感じられる1台なのです！ なお、今回の試乗車は「ルークス ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション（ソルベブルー）」です。

日産「ルークス」の主なスペック
サイズ 全長3395×全幅1475×全高1785mm
ホイールベース 2495mm
車重 990kg
エンジン 659cc 直列3気筒ターボ
最高出力 64ps(47kW)/5600rpm
最大トルク 10.2kg・m(100N・m)/2400～4000rpm
価格 224万9500円（新車価格）

新型ルークスはココがいい！ その1
2代目キューブを彷彿とさせるデザインコンセプト

　今回紹介するグレードはハイウェイスター Gターボなのですが、標準グレードと比べるとスタイリッシュなデザインになっています。グリルはまるでm-floのVERBALさんのサングラスみたいなデザインですね（わからない人は検索してみて！）。

具体的にはメッキが入っていたり、フォグが追加されていたりします

私がデザインでいいなと思っているのがVモーショングリル。個性があって私の好みです

　新型ルークスは2代目キューブに似ていると思っていたのですが、それもそのはず！ ルークスが「かどまる四角」で、2代目キューブは「カドを丸めたシカク」なので、デザインコンセプトがほぼ同じなんです。とくに、この真横のラインはキューブを彷彿とさせます。

ホイールのデザインはほぼ2代目キューブと同じ。2代目キューブのホイールを令和仕様に替えたという印象です

今回はお借りしたモデルはソルベブルーでしたが、ほかにも数多くのバリエーションが用意されています

新型ルークスはココがいい！ その2
ゆったりとくつろげる空間であることを重視

コンセプトが「そよ風」ということで、内装も大きく変わりました

ダッシュボードにもゆりかごのようなデザインにして、落ち着ける雰囲気です

シートはこれこそ角丸ですね

運転席は一番うしろに下がっていますが、背の高い男性でも窮屈に感じないくらいのスペースは確保されています

ヘッドクリアランスは私の頭プラス1Lの牛乳パックと拳1つぶんが収まります。一番高くしても、1Lの牛乳パックと指1本ぶんのスペースがあります

そしてシートは少し柔らかめで、リラックスできる雰囲気です

ハンドルのテレスコはできないですが、このサイズなら問題ないと思います

運転席側のドリンクホルダーには1Lサイズの牛乳パックがすっぽりと入りますし、ドリンクホルダー内にある爪のようなパーツを出すと、ペットボトルもキレイに収まります

サンバイザーを開くとカード入れが付いています。サンバイザーは大きめなので、しっかりと太陽を遮ってます

シフトノブの下には、財布やスマホなどの小物が置けるスペースがあります

助手席側のダッシュボード下には、おにぎり1つを置ける小物置きがあり、その下にはUSB Type-CとHDMI、電源ソケットがあります

ダッシュボックスは最大3kgまでの収納が可能。間仕切りの板もついているのでいろいろなアレンジもできます

真ん中のシフトノブ脇にはフックが付いています。これも3kgまで対応しています。そしてフックの位置が高いため、コンビニの袋くらいなら床に擦らないで使えます

ディスプレイは12.3インチもあり、かなり大きくて使いやすいです

ハザードランプも押しやすい位置にあり、操作性はバツグンですが……バックカメラのボタンの位置が少し押しづらいところにあるのが唯一の難点です

新型ルークスはココがいい！ その3
豊富な安全装備でより実用的に

　ルークスの便利機能で私がオススメできると思ったものを紹介します。

カメラにはインビジブルフードビューという機能があり、ボンネットで隠れてしまう部分がまるで透けているかのように見えるようになります

3Dで見るとカメラで囲まれていることがわかりますね

駐車場の四角止めに停めやすいようになっています

　ほかにもインテリジェントBSI（後側方衝突防止支援システム）、NissanConnectを搭載し、以前のルークスよりもより実用的になったと言えそうです。

