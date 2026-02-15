あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第615回
「え、これ軽自動車？」運転席をフラットにして車中泊できる日産の軽自動車「ルークス」の本気がヤバい
2026年02月15日 12時00分更新
クルマ好き女子の矢田部明子です。今回は日産の軽自動車「ルークス」の新モデルを紹介します。このルークスは2025年の9月に発売されていますが、軽自動車ユーザーの目線で6つのオススメポイントを紹介します。
もともとルークスは軽自動車規格をフルに活かして作られていますが、新型はさらに大きく、4人乗車でもスーツケースが4つも積み込めるなど、使いやすさを向上させました。それでいて、ベースグレードのS（2WD）で167万2000円～というお手頃価格で入手できます。
このことからも、まさに日産の本気度が感じられる1台なのです！ なお、今回の試乗車は「ルークス ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション（ソルベブルー）」です。
|日産「ルークス」の主なスペック
|サイズ
|全長3395×全幅1475×全高1785mm
|ホイールベース
|2495mm
|車重
|990kg
|エンジン
|659cc 直列3気筒ターボ
|最高出力
|64ps(47kW)/5600rpm
|最大トルク
|10.2kg・m(100N・m)/2400～4000rpm
|価格
|224万9500円（新車価格）
新型ルークスはココがいい！ その1
2代目キューブを彷彿とさせるデザインコンセプト
今回紹介するグレードはハイウェイスター Gターボなのですが、標準グレードと比べるとスタイリッシュなデザインになっています。グリルはまるでm-floのVERBALさんのサングラスみたいなデザインですね（わからない人は検索してみて！）。
新型ルークスは2代目キューブに似ていると思っていたのですが、それもそのはず！ ルークスが「かどまる四角」で、2代目キューブは「カドを丸めたシカク」なので、デザインコンセプトがほぼ同じなんです。とくに、この真横のラインはキューブを彷彿とさせます。
新型ルークスはココがいい！ その2
ゆったりとくつろげる空間であることを重視
新型ルークスはココがいい！ その3
豊富な安全装備でより実用的に
ルークスの便利機能で私がオススメできると思ったものを紹介します。
ほかにもインテリジェントBSI（後側方衝突防止支援システム）、NissanConnectを搭載し、以前のルークスよりもより実用的になったと言えそうです。
