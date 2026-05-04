このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第633回

三菱自動車「トッポ」

新車の値上げに疲れたらコレ！ 予算30万円台で買える三菱「トッポ」がコスパ最強すぎる件

2026年05月04日 15時00分更新

文● 矢田部明子　写真●吉野健一　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　クルマ好き女子の矢田部明子です。自動車も値上げが続く中、予算30万円からでも狙える中古車として三菱自動車の軽ハイトワゴン「トッポ」を紹介します。リリースされた2008年当時はどこを走っていても見かけたので、私世代（30代～）の人は懐かしいと感じる人が多いのではないでしょうか？

　先代モデルの2代目ミニカトッポは、元祖軽スーパーハイトワゴンでした。それがヒットしてトッポBJが出て、今回紹介するトッポが2008年に登場したのですが、グリル部分はeKスポーツ、それ以外はトッポBJ（トッポの前モデル）と、複数のクルマのデザインが入った結構面白いクルマだったのです。

　女優の宮崎あおいさんがCMをしていて、クラスの男子が「トッポっていうか、宮崎あおいに目がいっちゃうんだよな～」と話していた記憶があります。

　そんなトッポですが、中古市場ではコスパバツグンの1台だけに、その魅力をチェックしていきます！ なお、今回の試乗車は「トッポ JoyField」（ホワイトパール）です。

三菱自動車「トッポ JoyField」の主なスペック
サイズ 全長3395×全幅1475×全高1700mm
ホイールベース 2340mm
車重 850kg
エンジン 657cc 直列3気筒SOHC
最高出力 37kW(50PS)/6500rpm
最大トルク 62N・m(6.3kgf・m)/4000rpm
駆動方式 FF
価格 30万円前後で良質な個体あり

トッポの魅力 その1
eKスポーツを彷彿とさせるデザイン

　フロントライトは、eKスポーツっぽい勇ましい感じです。クリアのグリルがトッポらしい部分です。

　驚くべきは、横から見たら“ほぼトッポBJ”なフォルムです（笑）。トッポBJは香取慎吾さんがCMしており、特別なターボエンジンを採用したグレード＆専用パーツも多数用意されているなど人気がありました。

　リアのデザインもほぼトッポBJ。この個体は3万kmくらいしか走っていないのですが、車両価格は29万円と、30万円以下で購入できます。

トッポの魅力 その2
各所に小物入れを用意

　内装もスポーティーでスタイリッシュです。そのため、引き締まった印象です

　スピードメーターが真ん中にあるのが、すごく懐かしいです♪

　個人的に気に入っているのは、シフトノブ付近のボタンデザインです。

　着座位置が低いので、低重心で運転でき、安定して走ることができます。

　足元の広さは、座席を一番後ろにすると、158cmの私でギリギリ届くくらいの広さになります。

　ヘッドクリアランスは、座面を一番下にした状態で、1Lの牛乳パックと拳2個分ほどあります。座面を一番上にすると、1Lの牛乳パックと拳1個分ほど！

　ドアにはドリンクホルダーはついていません。昔はなかったんですよ……。

　運転席側にはカードを挟める取っ手が。

　私のお気に入りの収納は、ダッシュボードのここ！

　ハンドル下には、スマホがジャストサイズで入る小物入れがあります。

　助手席側には、シート一体型のドリンクホルダーが2つ付いています。

　ダッシュボックスには大きな棚が付き、下にはグローブボックスもあります。

　下部分にはソケットも。

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

クルマ情報byASCII

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中