クルマ好き女子の矢田部明子です。自動車も値上げが続く中、予算30万円からでも狙える中古車として三菱自動車の軽ハイトワゴン「トッポ」を紹介します。リリースされた2008年当時はどこを走っていても見かけたので、私世代（30代～）の人は懐かしいと感じる人が多いのではないでしょうか？

先代モデルの2代目ミニカトッポは、元祖軽スーパーハイトワゴンでした。それがヒットしてトッポBJが出て、今回紹介するトッポが2008年に登場したのですが、グリル部分はeKスポーツ、それ以外はトッポBJ（トッポの前モデル）と、複数のクルマのデザインが入った結構面白いクルマだったのです。

女優の宮崎あおいさんがCMをしていて、クラスの男子が「トッポっていうか、宮崎あおいに目がいっちゃうんだよな～」と話していた記憶があります。

そんなトッポですが、中古市場ではコスパバツグンの1台だけに、その魅力をチェックしていきます！ なお、今回の試乗車は「トッポ JoyField」（ホワイトパール）です。

三菱自動車「トッポ JoyField」の主なスペック サイズ 全長3395×全幅1475×全高1700mm ホイールベース 2340mm 車重 850kg エンジン 657cc 直列3気筒SOHC 最高出力 37kW(50PS)/6500rpm 最大トルク 62N・m(6.3kgf・m)/4000rpm 駆動方式 FF 価格 30万円前後で良質な個体あり

トッポの魅力 その1

eKスポーツを彷彿とさせるデザイン

フロントライトは、eKスポーツっぽい勇ましい感じです。クリアのグリルがトッポらしい部分です。

驚くべきは、横から見たら“ほぼトッポBJ”なフォルムです（笑）。トッポBJは香取慎吾さんがCMしており、特別なターボエンジンを採用したグレード＆専用パーツも多数用意されているなど人気がありました。

リアのデザインもほぼトッポBJ。この個体は3万kmくらいしか走っていないのですが、車両価格は29万円と、30万円以下で購入できます。

トッポの魅力 その2

各所に小物入れを用意

内装もスポーティーでスタイリッシュです。そのため、引き締まった印象です

スピードメーターが真ん中にあるのが、すごく懐かしいです♪

個人的に気に入っているのは、シフトノブ付近のボタンデザインです。

着座位置が低いので、低重心で運転でき、安定して走ることができます。

足元の広さは、座席を一番後ろにすると、158cmの私でギリギリ届くくらいの広さになります。

ヘッドクリアランスは、座面を一番下にした状態で、1Lの牛乳パックと拳2個分ほどあります。座面を一番上にすると、1Lの牛乳パックと拳1個分ほど！

ドアにはドリンクホルダーはついていません。昔はなかったんですよ……。

運転席側にはカードを挟める取っ手が。

私のお気に入りの収納は、ダッシュボードのここ！

ハンドル下には、スマホがジャストサイズで入る小物入れがあります。

助手席側には、シート一体型のドリンクホルダーが2つ付いています。

ダッシュボックスには大きな棚が付き、下にはグローブボックスもあります。

下部分にはソケットも。