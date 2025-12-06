あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第589回
AMAZING EXPERIENCE（アメイジング・エクスペリエンス＝貴重な体験）を標榜するレクサス。その高級ミニバンであるLMを試乗することになったアイドルグループ「純情のアフィリア」の一員で、ASCII自動車部の寺坂ユミことゆみちぃ部長。大型ミニバンなのに4人乗りというアメイジング・エクスペリエンスをどのように感じたのでしょうか？
ビッグボディーと
371馬力のハイブリッドパワー
芸能人の移動車といえばアルファードやヴェルファイアがお約束。レクサスLMは、そのレクサス版で兄弟車にあたります。それゆえボディーサイズは全長5125×全幅1890×全高1955mm、ホイールベースは3000mmと大柄。でも、実際見るとそんなに大きく感じないのは、街中でアルファードやヴェルファイアをよく見かけるからでしょう。
試しに近所のコインパークに停車したところ、車庫枠ギリギリ。運転席のドアはかなり大きいため、隣のクルマにドアパンチしてしまうのでは？ と気を遣います。
パワートレインはヴェルファイアと同じ型式ながらも、システム最高出力371馬力と大幅にパワーアップした2.4L 直4ターボにモーターというハイブリッド。6段ATを介して四輪に伝え、2.4トンという巨体を引っ張ります。パワーアップの効果は確かにあり、高速道路の合流はもちろんのこと、街乗りにおいて静粛さなどにつながっているようです。
ラゲッジの実用性と安全なバックドア
バックドアに回って収納を確認しようとするゆみちぃ部長。バックドアパネルを開けようとしても、パワーゲートが動きません。「これ、壊れていますよ？」と不安な顔に。いいえ、トヨタは横にスイッチを設けています。一説によると、人がバックドアと壁に挟まれるのを防ぐためだとか。
ラゲッジを見て驚くゆみちぃ部長。ゴルフバッグは、立てた状態で4本は入りそうなくらい広いのです。ちなみに後席シートは前に倒すことはできないようですので、大きな買い物のときは難しそう。床下をみるとスペアタイヤがありました。装備としてはAC100V出力が用意されています。バックドアはボタン1つで開閉できますが、かなり背が高いので前出の横ボタンを使うと良いでしょう。
運転席をチェック。「真っ白だ……」とゆみちぃ部長。このクルマは後席に座ることがメインなのですが、あまりの豪華さに驚かれている様子。シートはかなり大きく視界も良好で、トラックを運転しているみたいです。
