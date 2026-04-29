マセラティ“漆黒のSUV”が日本13台限定で登場、価格は1235万円

漆黒の特別仕様車「グレカーレ モデナ ネロ・インフィニート」

マセラティ ジャパンは4月24日、ミドルサイズSUV「グレカーレ モデナ」をベースにした特別仕様車「グレカーレ モデナ ネロ・インフィニート」を発売すると発表した。

マセラティ創業111周年を記念した日本限定モデルで、国内導入台数は計13台となる。車両本体価格は1235万円。

「ネロ・インフィニート」は、イタリア語で“どこまでも続く黒”を意味する名称。今回のモデルはその名の通り、全身を漆黒で統一したデザインを特徴としている。ベースとなるのは、日常使いできるSUVとして展開されるグレカーレの「モデナ」グレード。

ボディもホイールもバッジも黒、細部まで引き締めた限定仕様

エクステリアには、深みのあるメタリックペイント「ネロ・テンペスタ」を採用。ホイールは20インチの「エテレ・スタッガードホイール」で、カラーはグロッシーブラックとなる。さらに、リアの「Maserati」エンブレムと「Grecale」モデルバッジもブラックで統一し、外観全体を引き締めている。

足元には、純正アクセサリーの「セルフレベリング センターキャップ」も標準装備する。車両の動きにかかわらずセンターキャップの向きを保つアクセサリーだ。

創業111周年を示す専用プレートを装備

インテリアカラーはネロで、グリージョステッチを組み合わせる。室内には、マセラティ創業111周年を記念した専用プレートを配置。限定仕様車らしい特別感を、外装だけでなく室内にも持たせている。

「ネロ・インフィニート」シリーズは、2022年の「ギブリ／レヴァンテ Nero Infinito」に始まり、2025年には「グレカーレ トロフェオ／モデナ Nero Infinito」が登場している。今回の「グレカーレ モデナ ネロ・インフィニート」は、その流れを受け継ぐ最新モデルという位置づけだ。

導入台数は国内計13台。黒でまとめた精悍なデザインと、創業111周年を記念する限定性を組み合わせた一台となる。