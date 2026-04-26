あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第628回
「こ、こいつ…動くぞ！」限定300台の「シャア専用オーリスII」の作り込みがオタク心をえぐりすぎる件
2026年04月26日 15時00分更新
みなさま、2015年にわずか300台限定で発売された「シャア専用オーリスII」のコンプリートカーをご存じでしょうか？ 2013年に登場した初代は有名ですが、300台限定ゆえに2代目を知っている人は少ないかもしれません。
ということで、「こ、こいつ……動くぞ！」と思わず口に出したくなるような、ガンダムファンならずとも目を引くこの車を、初代モデルと比較しながら紹介します。
なぜ「オーリス」のシャア専用仕様を出したのか？
オーリスのターゲット層が、シニア＆20代後半～30代くらいのスポーティーな走りを好む層だったため、ユーザーの間口を広げたいという理由から“シャア専用オーリス”が登場しました。「ちょっと異端児的な要素が欲しい」「この車のメインカラーは赤だ」「なら、シャア専用にしちゃおうぜ？」という流れで決まったのだとか。
撮影協力をしていただいた「ガレージR」さんには、2013年登場の「初代」、2015年登場の「2代目」の両方があったので、初代との違いを比較しつつ「シャア専用オーリスII」を深掘りしていきます。
架空の会社「ジオニックトヨタ」の正体
シャア専用オーリスを語るうえで欠かせないのが、開発元の「ジオニックトヨタ」という会社です。この会社は、モビルスーツメーカーの“ジオニック社”と“トヨタ”がコラボし、一般ユーザーから社員を2万6000人集めて設立された会社です（なんと、胸熱な設定！）。
ここだけの話ですが……私は発売当初、「ジオニックトヨタという会社はありますか？ 現在社員は募集していますでしょうか？」という内容の問い合わせメールをトヨタのお問い合わせセンターに送ったことがあります。回答は「現在は募集しておりません」とのこと。
ということは、もしかしたら数年後に募集が始まるかもしれませんよね？ 今も、トヨタ本部の地下のどこかでモビルスーツを作っているのではないか？ いや、そうであれと思っています。
ちなみに、シャア専用オーリスIIは300台限定で販売され、当時の新車価格は320～370万円。4モデルがラインナップされました。パーツも個別販売していたので、個性の出せるカスタムを楽しむことが可能でした。オタク友達は、自分でガンダム名台詞をカッティングシートに印刷して貼っていました。
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