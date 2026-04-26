このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第628回

「こ、こいつ…動くぞ！」限定300台の「シャア専用オーリスII」の作り込みがオタク心をえぐりすぎる件

2026年04月26日 15時00分更新

文● 矢田部明子　写真●吉野健一　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　みなさま、2015年にわずか300台限定で発売された「シャア専用オーリスII」のコンプリートカーをご存じでしょうか？ 2013年に登場した初代は有名ですが、300台限定ゆえに2代目を知っている人は少ないかもしれません。

　ということで、「こ、こいつ……動くぞ！」と思わず口に出したくなるような、ガンダムファンならずとも目を引くこの車を、初代モデルと比較しながら紹介します。

なぜ「オーリス」のシャア専用仕様を出したのか？

　オーリスのターゲット層が、シニア＆20代後半～30代くらいのスポーティーな走りを好む層だったため、ユーザーの間口を広げたいという理由から“シャア専用オーリス”が登場しました。「ちょっと異端児的な要素が欲しい」「この車のメインカラーは赤だ」「なら、シャア専用にしちゃおうぜ？」という流れで決まったのだとか。

　撮影協力をしていただいた「ガレージR」さんには、2013年登場の「初代」、2015年登場の「2代目」の両方があったので、初代との違いを比較しつつ「シャア専用オーリスII」を深掘りしていきます。

架空の会社「ジオニックトヨタ」の正体

　シャア専用オーリスを語るうえで欠かせないのが、開発元の「ジオニックトヨタ」という会社です。この会社は、モビルスーツメーカーの“ジオニック社”と“トヨタ”がコラボし、一般ユーザーから社員を2万6000人集めて設立された会社です（なんと、胸熱な設定！）。

　ここだけの話ですが……私は発売当初、「ジオニックトヨタという会社はありますか？ 現在社員は募集していますでしょうか？」という内容の問い合わせメールをトヨタのお問い合わせセンターに送ったことがあります。回答は「現在は募集しておりません」とのこと。

　ということは、もしかしたら数年後に募集が始まるかもしれませんよね？ 今も、トヨタ本部の地下のどこかでモビルスーツを作っているのではないか？ いや、そうであれと思っています。

　ちなみに、シャア専用オーリスIIは300台限定で販売され、当時の新車価格は320～370万円。4モデルがラインナップされました。パーツも個別販売していたので、個性の出せるカスタムを楽しむことが可能でした。オタク友達は、自分でガンダム名台詞をカッティングシートに印刷して貼っていました。

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

クルマ情報byASCII

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中