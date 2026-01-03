このページの本文へ

あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第602回

100万円台でこの満足感。3代目ハリアーがコスパ最強な8つの理由

2026年01月03日 12時00分更新

文● 矢田部明子　写真●吉野健一　編集●ASCII

ハリアー

　今回はトヨタの「ハリアー」を紹介するのですが、最新モデルよりもちょっと前の3代目がオススメというお話です。今ディーラーで売っている新型は4代目なので、先代に位置付けられます。海外ではレクサスの「RX」として売られていたハリアーですが、3代目から国内専用モデルとして、RXとは別車種になり、2013～2020年まで販売されていた、ロングセラーでもあります。

　価格、性能、快適性は新型よりも中古の3代目の方が優れていると思ったので、今回はオススメ理由を8つ紹介します！

トヨタ「ハリアー Grand（MY13）」の主なスペック
サイズ 全長4720×全幅1835×全高1690mm
ホイールベース 2660mm
車重 1560kg
エンジン 1986cc
最高出力 151ps(111kW)/6100rpm
最大トルク 19.7kg・m(193N・m)/3800rpm
価格 279万円（新車価格）

3代目ハリアーがオススメな理由　その1
新型の半額で手に入る価格と国内仕様で運転しやすい

ハリアー

　まず、コスパがバツグンに良いことです。新型は、車両価格が300～400万円超え、オプションやグレード次第で500万円近くになることもあり、人気モデルなので即納はあまり期待できません。でもこの3代目ハリアーなら200万円台、中には100万円台前半からも探せます。新型のほぼ半額に近い価格で買えるというのが魅力の1つです。

ハリアー

　ただ、中古で購入する際は、2017年6月以降に製造された車体を選んでください。マイナーチェンジによって2017年の6月以降のモデルは安全性能が上がり、ブラッシュアップされて現行ハリアーとそんなに変わらなくなっているからです。もちろん、安全性能は新型の方が優れていますが、どうせ買うなら新型に比較的近いモデルがオススメです。

ハリアー

　また、3代目には新型にはないターボモデルが存在していたので、ターボモデルがどうしても欲しい人にはうれしい選択肢です。ただ、ノーマルモデルよりも車両価格が高いことに加え、ハイオク仕様で燃料費がかさむことから人気が伸びなかったため、新型でなくなったのかと私は予想します。

　そして、なんといってもこの3代目からレクサス「RX」とわかれて国内専用モデルになったため、サイズが小さくなり、より日本で運転しやすくなったこともオススメな理由です。

3代目ハリアーがオススメな理由　その2
デザインがシャープでスポーティー

ハリアー

　ハリアーのデザインは好みが分かれるのですが、私は3代目派。どちらも高級SUVという方向性は一緒なんですけど、新型の方がちょっと押しが強いと感じました。私は高級感の中にシャープさスポーティーさ、エレガントさなど上品さを感じる3代目の方が好きです。

ハリアー

ハリアーのアイデンティティでもあった“チュウヒ（鷹科の猛禽類）”のエンブレムマークが、私が3代目を好きな理由の1つです。新型からはトヨタのマークになってしまいました

ハリアー

サイドは全高だけ3代目の方が高いですが、横から見るとあまり変わりません。肝心な小回りはどっちも同じでGOOD！

ハリアー

リアのデザインもハリアーらしいですよね

ハリアー

　内装のデザインも、私は新型よりも3代目の方が好きなんです。というのも、数字上の車幅は新型の方が広いはずなのに、実際に運転席に座ってみると新型はダッシュボードの形が立体的で圧迫感があるのに対し、3代目はスッと流れるようなデザインで上品さがあり、3代目の方が広く感じて乗り心地がいいと思うのです。

3代目ハリアーがオススメな理由　その3
実は3代目のほうが広い荷室

ハリアー

荷室は、数値上実は3代目の方が47Lくらい広いんです。これもオススメポイントですよね

ハリアー

深さも私が中で正座した状態で胸下くらいまで深さがあるので、べビーカーを縦に積めたり観葉植物を立てて積み込めるくらいの余裕があります

ハリアー

広さは私が足を伸ばして座ってもスイカ1個分くらい余るし、寝転べるくらいのスペースもあります

ハリアー

シートを倒してフラットにすれば、158cmの私が寝転がっても余裕がある広さもあるので車中泊も余裕でできます。ただ、3代目は荷室側からシートが倒せず、横のレバー操作が必要な点だけは、唯一新型に比べて不便な部分です

