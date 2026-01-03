今回はトヨタの「ハリアー」を紹介するのですが、最新モデルよりもちょっと前の3代目がオススメというお話です。今ディーラーで売っている新型は4代目なので、先代に位置付けられます。海外ではレクサスの「RX」として売られていたハリアーですが、3代目から国内専用モデルとして、RXとは別車種になり、2013～2020年まで販売されていた、ロングセラーでもあります。

価格、性能、快適性は新型よりも中古の3代目の方が優れていると思ったので、今回はオススメ理由を8つ紹介します！

トヨタ「ハリアー Grand（MY13）」の主なスペック サイズ 全長4720×全幅1835×全高1690mm ホイールベース 2660mm 車重 1560kg エンジン 1986cc 最高出力 151ps(111kW)/6100rpm 最大トルク 19.7kg・m(193N・m)/3800rpm 価格 279万円（新車価格）

3代目ハリアーがオススメな理由 その1

新型の半額で手に入る価格と国内仕様で運転しやすい

まず、コスパがバツグンに良いことです。新型は、車両価格が300～400万円超え、オプションやグレード次第で500万円近くになることもあり、人気モデルなので即納はあまり期待できません。でもこの3代目ハリアーなら200万円台、中には100万円台前半からも探せます。新型のほぼ半額に近い価格で買えるというのが魅力の1つです。

ただ、中古で購入する際は、2017年6月以降に製造された車体を選んでください。マイナーチェンジによって2017年の6月以降のモデルは安全性能が上がり、ブラッシュアップされて現行ハリアーとそんなに変わらなくなっているからです。もちろん、安全性能は新型の方が優れていますが、どうせ買うなら新型に比較的近いモデルがオススメです。

また、3代目には新型にはないターボモデルが存在していたので、ターボモデルがどうしても欲しい人にはうれしい選択肢です。ただ、ノーマルモデルよりも車両価格が高いことに加え、ハイオク仕様で燃料費がかさむことから人気が伸びなかったため、新型でなくなったのかと私は予想します。

そして、なんといってもこの3代目からレクサス「RX」とわかれて国内専用モデルになったため、サイズが小さくなり、より日本で運転しやすくなったこともオススメな理由です。

3代目ハリアーがオススメな理由 その2

デザインがシャープでスポーティー

ハリアーのデザインは好みが分かれるのですが、私は3代目派。どちらも高級SUVという方向性は一緒なんですけど、新型の方がちょっと押しが強いと感じました。私は高級感の中にシャープさスポーティーさ、エレガントさなど上品さを感じる3代目の方が好きです。

内装のデザインも、私は新型よりも3代目の方が好きなんです。というのも、数字上の車幅は新型の方が広いはずなのに、実際に運転席に座ってみると新型はダッシュボードの形が立体的で圧迫感があるのに対し、3代目はスッと流れるようなデザインで上品さがあり、3代目の方が広く感じて乗り心地がいいと思うのです。

3代目ハリアーがオススメな理由 その3

実は3代目のほうが広い荷室