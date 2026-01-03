あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第602回
100万円台でこの満足感。3代目ハリアーがコスパ最強な8つの理由
2026年01月03日 12時00分更新
今回はトヨタの「ハリアー」を紹介するのですが、最新モデルよりもちょっと前の3代目がオススメというお話です。今ディーラーで売っている新型は4代目なので、先代に位置付けられます。海外ではレクサスの「RX」として売られていたハリアーですが、3代目から国内専用モデルとして、RXとは別車種になり、2013～2020年まで販売されていた、ロングセラーでもあります。
価格、性能、快適性は新型よりも中古の3代目の方が優れていると思ったので、今回はオススメ理由を8つ紹介します！
|トヨタ「ハリアー Grand（MY13）」の主なスペック
|サイズ
|全長4720×全幅1835×全高1690mm
|ホイールベース
|2660mm
|車重
|1560kg
|エンジン
|1986cc
|最高出力
|151ps(111kW)/6100rpm
|最大トルク
|19.7kg・m(193N・m)/3800rpm
|価格
|279万円（新車価格）
3代目ハリアーがオススメな理由 その1
新型の半額で手に入る価格と国内仕様で運転しやすい
まず、コスパがバツグンに良いことです。新型は、車両価格が300～400万円超え、オプションやグレード次第で500万円近くになることもあり、人気モデルなので即納はあまり期待できません。でもこの3代目ハリアーなら200万円台、中には100万円台前半からも探せます。新型のほぼ半額に近い価格で買えるというのが魅力の1つです。
ただ、中古で購入する際は、2017年6月以降に製造された車体を選んでください。マイナーチェンジによって2017年の6月以降のモデルは安全性能が上がり、ブラッシュアップされて現行ハリアーとそんなに変わらなくなっているからです。もちろん、安全性能は新型の方が優れていますが、どうせ買うなら新型に比較的近いモデルがオススメです。
また、3代目には新型にはないターボモデルが存在していたので、ターボモデルがどうしても欲しい人にはうれしい選択肢です。ただ、ノーマルモデルよりも車両価格が高いことに加え、ハイオク仕様で燃料費がかさむことから人気が伸びなかったため、新型でなくなったのかと私は予想します。
そして、なんといってもこの3代目からレクサス「RX」とわかれて国内専用モデルになったため、サイズが小さくなり、より日本で運転しやすくなったこともオススメな理由です。
3代目ハリアーがオススメな理由 その2
デザインがシャープでスポーティー
ハリアーのデザインは好みが分かれるのですが、私は3代目派。どちらも高級SUVという方向性は一緒なんですけど、新型の方がちょっと押しが強いと感じました。私は高級感の中にシャープさスポーティーさ、エレガントさなど上品さを感じる3代目の方が好きです。
内装のデザインも、私は新型よりも3代目の方が好きなんです。というのも、数字上の車幅は新型の方が広いはずなのに、実際に運転席に座ってみると新型はダッシュボードの形が立体的で圧迫感があるのに対し、3代目はスッと流れるようなデザインで上品さがあり、3代目の方が広く感じて乗り心地がいいと思うのです。
3代目ハリアーがオススメな理由 その3
実は3代目のほうが広い荷室
この連載の記事
-
第601回
自動車e-POWERの高速燃費は本当に悪いのか!? 約1200kmロングドライブでテスト！
-
第600回
自動車もはやMT派も黙る？ 「GRカローラ」のGR-DATによる爆速シフトダウンが楽しい！
-
第599回
自動車え、これがハイブリッド!? ポルシェ「911 GTS」が“速さ”の常識をぶち壊しにきた！
-
第598回
自動車「クラウン、どれ買うのが正解？」全4モデルを乗り比べたら“答え”が見えた
-
第597回
自動車アジアのEVが日本に上陸して3年。彼らのクルマに乗ってわかった共通点
-
第596回
自動車正直ナメてた……BYDの「ATTO 3」で長距離を走ったら、想像以上に“使えるEV”だった
-
第595回
自動車【2025年版】400万円以下でオススメのコンパクトSUVは？ 国内外モデルを比較した
-
第594回
自動車軽自動車でも長距離ドライブがしたい人にHonda「N－ONE e:」がオススメの3つの理由
-
第593回
自動車【アメ車ってどうなの？】キャデラック「XT6」の3列シートSUVはさすがにデカかった
-
第592回
自動車「GR GT」はトヨタが送り出す究極のスポーツカー！ V8×ハイブリッドが衝撃すぎる！
- この連載の一覧へ