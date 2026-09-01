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ユウキロックの「節約バンザイ！」 第164回

超お得な「Visa割」がまたまた復活！ 最大1000円、ハズレなしのキャッシュバック

2026年09月01日 07時00分更新

文● ユウキロック

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　9月に入り、早速朗報が飛び込んできました。日本一パワフルと言っても過言ではない「Visa割」キャンペーンがまたまた帰ってきました！！今年に入って3回目となります。2月の「Visa割」は超S級。「神が与えたキャンペーン」と思えるほどの内容で利用者が殺到し、早期終了してしまいました。6月は2月に比べればスケールダウンは否めないものの、それでもお得な内容でした。では、9月1日から始まった「Visa割」キャンペーンの内容はどうなっているのか？概要、登録方法など、すべてわかりやすくお伝えします。最後まで読んでね。

9月の「Visa割」がスタート、今回は楽天カード×Apple Pay限定

　毎度のことですが「Visa割」キャンペーンを簡単に説明します。知っている方は飛ばしてください。キャンペーン期間中に1回税込1000円以上、スマホまたはウェアラブルデバイスでVisaのタッチ決済を利用すると、ハズレなしでキャッシュバックが当たるキャンペーンとなります。ハズレなしが素晴らしい。「Visa割」を利用するには、事前にアカウントを作成し、利用するクレジットカードを登録する必要があります（こちらの手順はのちほど）。

　それではドキドキの今回の「Visa割」キャンペーンの概要です。

【「楽天カード」Visaブランド限定 最大1000円キャッシュバック！「Apple Pay」でVisaのタッチ決済！キャンペーン】

キャンペーン期間：2026年9月1日(火)～2026年10月15日(木)

※本企画は途中で変更・中止する場合があります

内容：Visa割に事前にメールアドレスと「楽天カード」Visaブランドのカード番号を登録のうえ、キャンペーン期間中に1回税込1000円以上「Apple Pay」にて「Visa割」登録の「楽天カード」VisaブランドでVisaのタッチ決済を利用するとキャッシュバックされる抽選に参加できます

対象加盟店：「Apple Pay」でVisaのタッチ決済を行える全国の加盟店（対面決済）

対象カード：日本国内で発行され「Apple Pay」に登録できる「楽天カード」Visaブランドが対象

※「Visa割」への事前登録が必要です（後述）

　今回の「Visa割」キャンペーンの注目点は2つです。

①「Apple Pay」のみ。Android端末の方は参加できません

②利用クレジットカードが「楽天カード」のVisaブランドのみ

　条件を見て「なかなか厳しいなー」と思いつつも、日本で一番利用されているスマホはiPhoneであり、僕の勝手な想像ですが、日本人で「楽天カード」を持っていない人はいるのか？と思えるほど、みんなが持っているクレカだと思います。しいて問題点とするならば、「楽天カード」の国際ブランドが「Visa」以外の人もいるかと思います。ならば2枚目の「楽天カード」を作成しましょう。楽天では毎月のように2枚目の「楽天カード」を作成＆利用でポイントを進呈するキャンペーンをしています。「楽天カード」も漫画「進撃の巨人」デザインなどいろいろあるので2枚目を作成して今回の「Visa割」に参加してみてください。

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