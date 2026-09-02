さようなら「玄人志向」　サングラスロゴ入り人気製品がAmazonでセール中

自作PCユーザーにはおなじみの「玄人志向」が、25年の歴史を経て新ブランド「Crowxis（クロウシス）」へリニューアルすることになった。

ブランド変更に伴い、玄人志向の名物だった“サングラス”のロゴも姿を消し、八咫烏をモチーフにした新ロゴへ変更されるという。ちょっと寂しい……。

そんな玄人志向の2.5インチSSD/HDDケースが現在、Amazonでセール中だ。USB 3.2 Gen 1による最大5Gbpsの転送に対応し、工具なしでSSDやHDDを装着可能。余った2.5インチSSDを外付けストレージとして再利用したいときにも便利だ。

Crowxisになっても玄人志向が培ってきた技術力や価格競争力は引き継ぐとしているが、サングラスロゴは見納めだ。安く買える今のうちに、「玄人志向」パッケージを残しておいてはどうか。