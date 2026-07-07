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ユウキロックの「節約バンザイ！」 第156回

そのまま買うのはもったいない！ Amazonプライムデーをもっとお得にする方法

2026年07月07日 13時30分更新

文● ユウキロック

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　Amazon年間最大のビッグセール「Amazon プライムデー 2026」が開催されます。「いやいや騙されへんで！最近Amazonはセールが多いねん！」とお思いの方。プライムデーは別なんです。ここだけは本気の本気です。まず日程はこちら。

●プライムデー先行セール
7月7日（火）0時から7月9日（木）23時59分まで

●Amazonプライムデー
7月10日（金）0時から7月13日（月）23時59分まで

　そうなんです。もう先行セールは開始しました。ただ、焦らないでほしい。セールで安くなった商品をさらに安く購入できる方法がいくつかありますのでご紹介します。すべて簡単なのでやってみてください。

　まず超基本的なことをお伝えします。わかっている方は飛ばしてください。「Amazonプライムデー」はプライム会員のためのセールです。会員だからこそ超安く購入できるのです。必ず会員登録を済ませておきましょう。初めて登録する方は30日間の無料体験期間もあります（学生は6ヵ月間）。そして友達紹介リンクから登録して、30日以内にAmazonで2000円以上買い物をするとプライム会員へ登録後、60日以内に1000ポイントが付与されます。実質50%還元です。お得に会員になりましょう。

　Amazonのセールといえば「ポイントアップキャンペーン」です。今回の詳細を確認してみましょう。

★ポイントアップキャンペーン概要（エントリー必須）

条件：1万円以上購入でポイントアップ

還元：
●プライム会員なら最大＋3%（段階的にポイントアップ）
1.税込10,000 円以上の買い物でプライム会員の方なら1.0%ポイント還元
2.税込40,000 円以上の買い物でプライム会員の方なら2.5%ポイント還元
3.税込50,000 円以上の買い物でプライム会員の方なら3.0%ポイント還元

●Amazon Mastercardでの支払いで＋最大3%（税込1万円以上の買い物で）
※Amazon Prime Mastercardも含む

●対象商品（花王・SK-Ⅱ）を購入で＋8%（税込1万円以上の買い物で）

●対象カテゴリー商品（スポーツ用品・アウトドア用品・業務用品・DIY用品）購入で＋4%（税込1万円以上の買い物で）
※人によって違う場合あり

　昨年のプライムデーと違うのは1万円以上購入で3%ポイントアップではなく、段階的に上がっていくようになりました（厳しい！）。ただ「Amazonプライムデー」はAmazonの数あるセールの中でも一番のセールなので普段より多めに、5万円以上を目指して買い物をしてもいいのではと思います。

ポイントアップキャンペーンにエントリー
 
Amazonプライムデーのページへ
 

　それでは「Amazonプライムデー」をさらにお得に買い物できる支払い方法をお伝えします。まずはこちら。

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