【今日から】最大25％ポイント還元！PayPay自治体キャンペーン 2026年9月開始分

PayPayのポイント還元率が大幅アップする「あなたのまちを応援プロジェクト」。この記事では2026年9月開始分の参加自治体を紹介します。

還元率は最大25％！対象エリアで買い物をするなら、この機会をお見逃しなく。

東北

●秋田県

由利本荘市「由利本荘市 一般店で最大20％、大型店で最大5％が戻ってくるキャンペーン」

開催期間：2026年9月1日0時～12月31日23時59分

対象店舗：秋田県由利本荘市内のPayPay加盟店のうち、キャンペーンツールの掲出がある店舗（一部を除く）

ポイント還元率：

・一般店：最大20％

・大型店：最大5％

付与上限：

・1回あたり：1000ポイント

・期間あたり：5000ポイント

関東

●埼玉県

朝霞市「朝霞のお店を応援しよう！～最大15％戻ってくるキャンペーン～」

開催期間：2026年9月28日0時～10月27日23時59分

対象店舗：埼玉県朝霞市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、朝霞市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

ポイント還元率：最大15％

付与上限：

・1回あたり：1500ポイント

・期間あたり：6000ポイント

中部

●愛知県

あま市「市内事業者応援！あまトク！キャッシュレスキャンペーン」

開催期間：2026年9月1日0時～9月30日23時59分

対象店舗：愛知県あま市内のPayPay加盟店のうち、あま市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

ポイント還元率：最大10％

付与上限：

・1回あたり：1000ポイント

・期間あたり：4000ポイント

近畿

●和歌山県

紀美野町「第5弾！星ふるさと紀美野町 対象店舗で最大25％戻ってくるキャンペーン！」

開催期間：2026年9月1日0時～10月31日23時59分

対象店舗：和歌山県紀美野町内のPayPay加盟店のうち、紀美野町とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

ポイント還元率：最大25％

付与上限：

・1回あたり：2500ポイント

・期間あたり：5000ポイント

九州

●鹿児島県

枕崎市「枕崎市キャッシュレスキャンペーン第6弾！」