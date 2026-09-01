【今日から】最大25％ポイント還元！PayPay自治体キャンペーン 2026年9月開始分

PayPayのポイント還元率が大幅アップする「あなたのまちを応援プロジェクト」。この記事では2026年9月開始分の参加自治体を紹介します。
還元率は最大25％！対象エリアで買い物をするなら、この機会をお見逃しなく。
東北
●秋田県
由利本荘市「由利本荘市 一般店で最大20％、大型店で最大5％が戻ってくるキャンペーン」
開催期間：2026年9月1日0時～12月31日23時59分
対象店舗：秋田県由利本荘市内のPayPay加盟店のうち、キャンペーンツールの掲出がある店舗（一部を除く）
ポイント還元率：
・一般店：最大20％
・大型店：最大5％
付与上限：
・1回あたり：1000ポイント
・期間あたり：5000ポイント
関東
●埼玉県
朝霞市「朝霞のお店を応援しよう！～最大15％戻ってくるキャンペーン～」
開催期間：2026年9月28日0時～10月27日23時59分
対象店舗：埼玉県朝霞市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、朝霞市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
ポイント還元率：最大15％
付与上限：
・1回あたり：1500ポイント
・期間あたり：6000ポイント
中部
●愛知県
あま市「市内事業者応援！あまトク！キャッシュレスキャンペーン」
開催期間：2026年9月1日0時～9月30日23時59分
対象店舗：愛知県あま市内のPayPay加盟店のうち、あま市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
ポイント還元率：最大10％
付与上限：
・1回あたり：1000ポイント
・期間あたり：4000ポイント
近畿
●和歌山県
紀美野町「第5弾！星ふるさと紀美野町 対象店舗で最大25％戻ってくるキャンペーン！」
開催期間：2026年9月1日0時～10月31日23時59分
対象店舗：和歌山県紀美野町内のPayPay加盟店のうち、紀美野町とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
ポイント還元率：最大25％
付与上限：
・1回あたり：2500ポイント
・期間あたり：5000ポイント
九州
●鹿児島県
枕崎市「枕崎市キャッシュレスキャンペーン第6弾！」
開催期間：2026年9月1日0時～9月30日23時59分
対象店舗：鹿児島県枕崎市内のPayPay加盟店のうち、枕崎市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
ポイント還元率：最大20％
付与上限：
・1回あたり：6000ポイント
・期間あたり：1万2000ポイント
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