AmazonスマイルSale 超お買い得情報総まとめ 第20回
おいしいうさぎがてんこもり♪ ちいかわパンケーキメーカーが安いので映画ガチ勢は買うべき
2026年09月02日 15時05分更新
「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が、公開30日で興行収入100億円を突破する大ヒット中。映画館に何度も足を運ぶファンもいるが、今や映画1本でも2000円超え。なら、3000円で“うさぎ”量産体制を整えてもバチは当たるまい。
AmazonスマイルSaleでは現在、シーシーピーのこんがりきゃらパンケーキメーカーが、過去価格3912円から22％オフの3033円になっている。
生地を入れて約3分待つだけで、うさぎのパンケーキが完成するパンケーキメーカー。両面にきれいに絵柄を付けられて、表と裏で違う絵柄が楽しめる。
映画をもう1回観るくらいの金額に、あと少し足せばうさぎの“湧きどころ”ができてしまう。イィヤァッハアァァァの勢いでポチッてもいいのではないか。
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