おいしいうさぎがてんこもり♪　ちいかわパンケーキメーカーが安いので映画ガチ勢は買うべき

「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が、公開30日で興行収入100億円を突破する大ヒット中。映画館に何度も足を運ぶファンもいるが、今や映画1本でも2000円超え。なら、3000円で“うさぎ”量産体制を整えてもバチは当たるまい。

AmazonスマイルSaleでは現在、シーシーピーのこんがりきゃらパンケーキメーカーが、過去価格3912円から22％オフの3033円になっている。

生地を入れて約3分待つだけで、うさぎのパンケーキが完成するパンケーキメーカー。両面にきれいに絵柄を付けられて、表と裏で違う絵柄が楽しめる。

映画をもう1回観るくらいの金額に、あと少し足せばうさぎの“湧きどころ”ができてしまう。イィヤァッハアァァァの勢いでポチッてもいいのではないか。