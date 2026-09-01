「遊戯王」クロックス登場　“青眼の白龍”モデルは1万4850円

「青眼の白龍」が足元に降臨する。クロックスは9月1日、「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」との初コラボコレクションを発表した。9月9日に日本先行発売し、10日から世界で順次展開する。価格はシューズが1万1550円から1万4850円。
ラインアップは「闇遊戯」「ブラック・マジシャン」「海馬瀬人」「青眼の白龍」をモチーフにした全4モデル。キャラクターやモンスターを象徴するカラーリングに加え、千年パズルやブラック・マジシャンの帽子と杖、青眼の白龍などをデザインしたジビッツチャームを組み合わせた。
闇遊戯モデルは定番の「クラシック クロッグ」ベースで1万1550円、ブラック・マジシャンモデルは「エコー クロッグ」ベースで1万4850円。海馬瀬人モデルと青眼の白龍モデルはatmos限定で、それぞれ1万1550円、1万4850円。
「遊☆戯☆王」のモンスターをデザインしたジビッツチャーム5個セットは2420円で販売。闇遊戯、海馬瀬人、城之内克也、武藤遊戯の単品チャームも各660円で展開する。
一部店舗では対象シューズ1足の購入につき、今回のコラボ限定となる『遊戯王OCGデュエルモンスターズ』の特別カード「CROCODILE」を1枚プレゼントする。数量限定で、なくなり次第終了となる。
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