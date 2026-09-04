NVIDIA、Hugging Faceを129億ドル（約2兆円）で買収　買収額に絵文字🤗を仕込む

NVIDIAは9月3日、オープンソースAIプラットフォームを運営するHugging Faceを129億3030万ドルで買収すると正式に発表した。
買収価格の「129303」は、🤗絵文字のUnicodeコードポイント「U+1F917」を10進数で表した数字。Hugging Face共同創業者のThomas Wolf氏も、買収額にHugging FaceとNVIDIAへの言及を隠したと明かしている。
So happy to finally share the news in person— Thomas Wolf (@Thom_Wolf) September 3, 2026
It’s been a wild ride for Hugging Face. We certainly did not anticipate, back in 2016, as a tiny team of scrappy underdogs, that the field would grow so much or that the impact we could have on it would become so massive.
I remember… pic.twitter.com/vhsp3jodEE
Hugging FaceはAIモデルやデータセットを公開・共有できる「AI版GitHub」とも呼ばれるサービスで、NVIDIAによると1800万人以上が利用している。2023年の資金調達時には45億ドルと評価され、直近の年換算収益は約1億5000万ドルにのぼると報じられている。
NVIDIAにとっては、メジャープラットフォームを傘下に収めることで、AIモデルの普及と需要拡大につなげる狙いがある。買収後もHugging Faceのオープン性は維持し、他社製半導体やクラウドも引き続きサポートする方針だ。
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