Anthropic「Fable 5.1」発表　コーディング性能でGPT-5.6 Sol超え　キャッシュ料金は75％値下げ

Anthropicが9月1日、新たなAIモデル「Claude Fable 5.1」「Claude Mythos 5.1」を発表した。これまで同様、Fable 5.1は一般提供を開始し、Mythos 5.1はサイバーセキュリティや生命科学の認証済み組織に限定して提供する。
Fable 5.1は、コーディングや知識労働、長時間にわたるエージェント処理を強化したもの。Anthropicの評価では、科学研究を自律的に進める「Terminal-Bench-Science 0.1」で52.6％を記録し、Fable 5の24.7％から倍以上に向上した。コーディング評価「Terminal-Bench 4.0」でも55.8％となり、同社のOpus 5やOpenAIのGPT-5.6 Solを上回った。
一方、第三者評価機関であるArtificial Analysisの「Intelligence Index」では、高負荷設定のFable 5.1が66、GPT-5.6 Solが61となった。ただし、中程度の条件ではGPT-5.6 Solの方が料金が安く、出力速度も速い。
価格面では、通常の入力が100万トークン当たり10ドル、出力が50ドルで据え置いた一方、処理済みデータを再利用するキャッシュ読み取りを1ドルから0.25ドルへ75％値下げした。Anthropicは、一般的な処理でFable 5より約25％、長時間動くエージェント用途では最大約45％安くなるとしている。
Mythos 5.1は、Fable 5.1と基礎となるモデルは同じだが、安全制限を一部緩和した研究者向けモデル。特にサイバーセキュリティと生命科学で高度な作業を可能にするため、現時点では審査を通過した組織だけが利用できる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります