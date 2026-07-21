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ユウキロックの「節約バンザイ！」 第158回

10万円以下のiPhone消滅　今こそ選びたい、30GBで実質月1500円の格安SIM

2026年07月21日 07時00分更新

文● ユウキロック

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iPhone AIr　Unsplash ~ Lee Peterson

　ついに「iPhone」が値上げされた。今年の3月に破格の9万9800円で発売された「iPhone17e」も10万7800円となり、10万円を切る「iPhone」は存在しなくなった。今後、すべてのスマートフォンの発表時に値上げが予想される。こうなったらスマホの利用料金を下げるしかない。そんな中、格安SIMの頂点を狙いに来たのが「U-NEXT MOBILE」だ。7月末から始まる特典がとんでもない。今回は「U-NEXT MOBILE」の特典を紹介しながら、キャリアの現状を嘘偽りなくお伝えしたい。

U-NEXT MOBILEが20GB→30GBに

　まずは「U-NEXT MOBILE」の紹介を簡単に。「U-NEXT MOBILE」は、動画配信サービス「U-NEXT」の利用者に特化した、エンタメと通信をまとめられるMVNOサービス（格安SIM）です。金額やプランは後ほどお伝えするとして、まずは今後実施される特典のご紹介です。

【「U-NEXT MOBILE」ギガ増量特典】

実施期間：2026年7月31日～（終了日未定）

対象者：「U-NEXT MOBILE」を利用中のすべての方

特典内容：値段そのままでプランの基本容量20GB＋10GB＝合計30GB

　なんと「U-NEXT MOBILE」は、2026年7月31日（金）より、現在の料金はそのままでプラン容量を20GBから30GBへ増量する特典を実施します。新規申し込みの場合は、申し込み日にかかわらず、7月31日以降に開通手続きをされた方は初月より特典が適用されます。契約中の方は、7月31日以降に迎える更新日より特典が適用となります。終了日は未定で、長期にわたって続くことが予想されます。

　それではまず現状の「U-NEXT MOBILE」の料金からご紹介します（サッカープランの紹介は除きます）。「U-NEXT MOBILE」は「U-NEXT」＋スマホ代がまとめて実質月2489円になります。この金額の内訳を見ていきます。まず、それぞれを単体で契約した場合の料金はこちらです。

●動画配信サービス「U-NEXT」：月額2189円（U-NEXTポイント1200ポイント付き）

●U-NEXT MOBILE単体：月額1800円

月額2189円＋月額1800円＝3989円

　このような金額になります。ただしセットで契約すると300円のセット割引が自動適用されます。

3989円－300円=3689円

　そして「U-NEXT」の月額プラン会員が毎月もらえる1200円分のポイントを「U-NEXT MOBILE」の月額基本料の支払いに充てることができます。

3689円－1200ポイント=2489円

　金額が出ました。「U-NEXT MOBILE」は「U-NEXT」＋スマホ代がまとめて実質月2489円となります。「スマホ代が実質300円」「破格の安さ」……と謳ってはいるのですが……いやいやいや、U-NEXTの1200ポイントを勝手に「U-NEXT MOBILE」の支払いに充てるのが「U-NEXT」ヘビーユーザーの僕からしたら納得がいかない。U-NEXTの1200ポイントは有料放送の金額に充てることができるのです。僕は「U-NEXT」で総合格闘技「RIZIN」を毎月見ています。「RIZIN」は有料放送で価格は前売りで大体5500円となかなかの金額です。だからU-NEXTの1200ポイントは本当に助かります。「U-NEXT」は他の動画配信サービスより価格が高いと言われていますが、この1200ポイントを差し引けば989円なのです。全然安い。だから1200ポイントの使い道がない方は「スマホ代が実質300円」という考え方でいいと思いますが、僕はやはりスマホ代は実質1500円という感覚です。

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