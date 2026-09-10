折りたたみiPhone、弱点は「重さ」か

アップルが発表した折りたたみ式の「iPhone Duo」は、重量254g。SNSでは発表後に「重い」との声が出た。競合モデルと比べても確かに重めだ。
ファーウェイの「HUAWEI Pura X Max」は229g。7.7インチの内画面と5.4インチの外画面を備え、50MPメイン、超広角、ペリスコープ望遠のトリプルカメラを搭載している。メインカメラは可変絞りに対応し、専用ペンも利用できる。
シャオミの「Xiaomi 18 Fold」は219g。6000mAhバッテリー、200MPメイン、50MP超広角、50MP望遠のトリプルカメラを搭載している。
サムスンの「Galaxy Z Fold8」はさらに軽量な201g。iPhone Duoとの差は53gで、割合で言えば約26％の差だ。ただしGalaxy Z Fold8は望遠カメラを省くなど、軽量化を優先して機能を削った構成になっている。
一方、iPhone Duoは48MP広角と48MP超広角のデュアルカメラで、独立した望遠カメラは搭載していない。Apple Pencilには対応している。
競合各社が200g台前半まで軽量化するなか、iPhone Duoの254gは弱点と見られる可能性がある。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります