折りたたみiPhone、弱点は「重さ」か

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アップルが発表した折りたたみ式の「iPhone Duo」は、重量254g。SNSでは発表後に「重い」との声が出た。競合モデルと比べても確かに重めだ。

ファーウェイの「HUAWEI Pura X Max」は229g。7.7インチの内画面と5.4インチの外画面を備え、50MPメイン、超広角、ペリスコープ望遠のトリプルカメラを搭載している。メインカメラは可変絞りに対応し、専用ペンも利用できる。

シャオミの「Xiaomi 18 Fold」は219g。6000mAhバッテリー、200MPメイン、50MP超広角、50MP望遠のトリプルカメラを搭載している。

サムスンの「Galaxy Z Fold8」はさらに軽量な201g。iPhone Duoとの差は53gで、割合で言えば約26％の差だ。ただしGalaxy Z Fold8は望遠カメラを省くなど、軽量化を優先して機能を削った構成になっている。

一方、iPhone Duoは48MP広角と48MP超広角のデュアルカメラで、独立した望遠カメラは搭載していない。Apple Pencilには対応している。

競合各社が200g台前半まで軽量化するなか、iPhone Duoの254gは弱点と見られる可能性がある。