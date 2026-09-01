楽天モバイル、モトローラの5Gスマホ値下げ　MNPで990円

楽天モバイルは9月1日、モトローラ製Androidスマートフォン「moto g37j」を従来の2万9800円から2万2990円に値下げした。値下げ幅は6810円。キャンペーン適用時は990円で購入できる。

値下げと同時に、対象Androidスマートフォンを割り引きにする「【Android対象製品限定】特価」キャンペーンにmoto g37jを追加した。他社からの乗り換えで「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」を申し込み（MNP）、同時にmoto g37jを購入すると最大2万2000円を値引きする。改定後の本体価格から値引き分を差し引くと、990円で購入できる計算だ。

新規契約でも割安になる条件はある。「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」を初めて申し込み、対象キャンペーンを併用すると、最大1万3000ポイントが還元される。ポイント還元を加味した実質負担額は9990円となる。

moto g37jは7月31日発売の5Gスマートフォン。約6.72インチのFHD+ディスプレーに、MediaTek Dimensity 6300、5200mAhバッテリーを搭載。画面は最大120Hz表示に対応し、IP64の防滴・防塵性能やMIL規格準拠の耐久性を備え、おサイフケータイに対応する。

楽天モバイル版はAndroid 16を採用し、メモリーは4GB、内蔵ストレージは64GBだ。最大1TBのmicroSDXCに対応するほか、nanoSIMとeSIMを利用できる。メインカメラは約5000万画素、バッテリー容量は5200mAhだ。