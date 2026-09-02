AmazonスマイルSale、実は「Uber Eats」も10％オフ　“お店と同じ価格”との組み合わせがアツい

いよいよ9月23日で終了となるAmazonスマイルSaleで、狙い目としてオススメしたいのがギフトカードだ。

なかでもUber／Uber Eatsで使える「Uber ギフトカード」は、3000円分が2700円と10％オフになっている。

注目すべきは、Uber Eatsが展開している「お店と同じ価格」との組み合わせだ。対象店舗では、Uber Eats上の商品価格が店頭と同じ価格に設定されている。

つまり店頭1000円のメニューをUber Eatsでも1000円で注文できることになり、10％オフで買ったギフトカードを使えば、実質900円。店頭価格から10％オフ相当で食べられる計算になる。

ただし、配達手数料やサービス料などは別途かかる場合があり、すべての店舗・商品が「お店と同じ価格」対象ではない。そのため注文総額が必ず店頭より10％安くなるわけではない。

いずれにしても、Uber Eatsユーザーなら、この機会に“10％オフ券”買っておくのはお得だ。今回に限らず、Amazonのセールはギフトカードを狙っているという人も少なくないだろう。