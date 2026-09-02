「取引先への謝罪文をAIに作らせたことがある」46.8%

取引先からのお詫びメール、書いているのはAIかもしれない。英語学習情報メディア「EnglishHub」は9月2日、会社員など340人を対象にした「仕事の文章作成とAI利用に関する実態調査」の結果を発表した。社外向けの謝罪文をAIに作らせた経験がある人は46.8％に達したという。
調査は2026年8月、仕事でメールやチャットを利用する会社員・公務員などを対象にインターネットで実施した。「よくある」「たまにある」を合わせると、取引先や顧客への謝罪文で46.8％がAIを利用した経験があり、社内向けの39.7％を上回った。
「よくある」だけでも15.3％、さらに「使いたいとも思わない」は14.4％にとどまり、AIに謝罪文を任せることへの抵抗が薄れている様子がうかがえる。
AIを使いたい理由について、最も多かったのは「言葉選びや書き方に自信がないから」の52.1％で、「時間を短縮したいから」が25.9％。「書くこと自体が精神的につらいから」は9.7％だった。
部下や後輩が取引先への謝罪文をAIに作らせていた場合、「内容を確認していれば問題ない」が67.6％、「問題ない」が9.7％で、合わせて77.4％が容認した。「注意する」は6.2％にとどまった。
重要なのは、謝罪内容に対して責任を持つのはAIではなく人間だということだ。AIによる謝罪文が普通になるにつれて、その内容を確認し、責任を持つ人間の役割はむしろ重くなっていきそうだ。
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