ユウキロックの「節約バンザイ！」 第160回
ドコモの銀行、過去最大級「10億ポイント山分け」開始！ 既存ユーザーも参加できる方法は？
2026年08月04日 07時00分更新
ついに8月3日、「住信SBIネット銀行」が「ドコモSMTBネット銀行」へと商号を変更し、「ドコモの銀行」が始動しました。そして予定されていた過去最大級のキャンペーンの全容が公開されました。【ドコモの銀行誕生祭】と題して、さまざまなキャンペーンがあります。はっきり言って、新規ユーザーにとっては、過去最大級のキャンペーンだと思います。ただ、これまで支えてきた既存ユーザーにとっては……。それでは「ドコモの銀行」過去最大級のキャンペーンを見てみましょう。
【最大10億ポイント山分けキャンペーン ～みんなでふやして、みんなでもらおう！～】
キャンペーン期間：2026年8月3日（月）～2026年10月31日（土）
エントリー期間：2026年8月3日（月）～2026年10月31日（土）
基準日：2026年7月31日（金）23時59分
残高判定日：2026年10月31日（土）23時59分
キャンペーンの概要は、2026年7月31日を基準日として、残高判定日の2026年10月31日までに対象支店の預金残高を増加させた人を対象に、最大10億円相当のdポイント（期間・用途限定）を口数に応じて山分けしてプレゼントするというもの。エントリーは必須です。
「抽選」ではなく「山分け」なので必ずもらえます。最大10億円相当というなかなか聞いたことがないインパクトのある数字。これは過去最大級をうたってもいいレベルだと思います。注目したいのは、山分けされるポイントが預金の増加額の合計に応じて変動する点。内訳はこちらです。
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