ユウキロックの「節約バンザイ！」 第166回
「三井住友カード」100万円修行をやめたワケ 「みずほ楽天カード」2％還元が決め手に
2026年09月15日 07時00分更新
先週、ポイ活界隈だけでなく世間を揺るがすニュースが飛び込んできました。「みずほ銀行」が「楽天カード」と提携するクレジットカード「みずほ楽天カード」のポイントプログラムを刷新。新たに「ダブルポイント」として還元率は最大合計2％とすることを発表しました。内訳は次のとおりです。
例：100円利用時 楽天ポイント1ポイント（1％）＋みずほポイント1ポイント（1％）
2つのポイントに分かれます。ちなみに「みずほポイント」の等価交換先はこちらです。
「みずほポイント」等価交換先
楽天ポイント、dポイント、PayPayポイント、Amazonギフトカード
前述のように「みずほポイント」は「楽天ポイント」にも交換できますし、ほかの交換先でも価値を損なわずに使えるポイントです。ここまででおわかりいただけたと思いますが「みずほ楽天カード」は年会費が永年無料で、常時2%還元のスーパークレカです。ここに宣言します。これから僕のメインカードは「みずほ楽天カード」にします。そして「三井住友カードゴールド（NL）」の100万円修行をやめます。ただ、新NISAを「楽天証券」から「SBI証券」に変更するような大きな決断は、焦らず、この記事を読んでからにしてください。すべて数字でお伝えします。皆さんのクレカ事情にも直結する話だと思いますので、最後まで読んでね。
「三井住友カード」の100万円修行と比べると5000ポイント差
「三井住友カード」を使って100万円修行をしている方は多いと思います。今年から「三井住友カードゴールド（NL）」を使い始めた方は、翌年度以降の年会費を永年無料にするために頑張っていると思います。すでに年会費が永年無料になっている僕が100万円修行をする目的は2つです。
「三井住友カードゴールド（NL）」で100万円修行をする理由
①ボーナスとして10,000ポイントが付与される（この時点で還元率が1.5%となる）
②SBI証券でのクレカ積立のポイント付与率を最大にするため（最大1%還元）
まず「三井住友カードゴールド（NL）」の通常還元率は0.5%です。また、100万円利用すると、ボーナスとして1万ポイントが付与されます。獲得ポイントを「みずほ楽天カード」と比較してみましょう。
「三井住友カードゴールド（NL）」100万円利用：1万5000ポイント（還元率1.5%）
「みずほ楽天カード」100万円利用：2万ポイント（還元率2%）
この時点で5000ポイントの差が出ました。
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