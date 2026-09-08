リーク情報にもとづく折りたたみiPhoneの想像図 Made with AI

日本時間9月10日午前2時（9日深夜2時）から、毎年恒例のAppleの発表会が開催されます。発表されるのはもちろん新型iPhone。iPhone18やPro、ProMAXの発表が予定される中、今年はAppleでは初となる「折りたたみiPhone」が登場することが予想されており、今まで以上に注目されている。昨年の「iPhone17」シリーズのスケジュールはこうでした。

●発表・発売スケジュール（日本時間） 発表日：2025年9月10日（水）午前2時

予約開始日：2025年9月12日（金）午後9時

発売日：2025年9月19日（金）

発表日が今年と同じということは、全て同じスケジュールの可能性が高い。8月に発売して爆売れ中のSamsung「Galaxy Z Fold8」をあえて購入せず「折りたたみiPhone」を待っていた皆さんは、いよいよこの日がやってきました。しかし昨今の物価高は容赦なし。「折りたたみiPhone」の予想価格はなんと約32万円といわれており、腰が引けてしまいそうです。そこで、最後の悪あがき。なんとか少しでも安く購入する方法を考えていきます。絶対に損はさせませんので、最後まで読んでね。

最強に安く購入する方法（おさらい）

以前紹介しましたが、iPhoneを含むApple社の製品を安く購入する一番の方法は、Appleアカウントに「Appleギフトカード」からチャージしておくことです。8月にはコンビニ各社が月末まで実施していたほか、9月は「三井住友カード」が9日まで、「JCB」が15日まで、チャージに対するポイント還元キャンペーンを行っています。こういったキャンペーンがあるときは必ず参加してチャージすること。そして一番のオススメは「楽天市場」の「Apple Gift Card認定店」で「Appleギフトカード」を購入してAppleアカウントにチャージすること。毎月コツコツ「Appleギフトカード積立」をしておけば、毎年9月に「新型iPhone」をお得に購入することができます。来年に向けてコツコツ始めてください。