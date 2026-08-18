国内で8月7日に発売されたサムスンの折りたたみスマホ「Galaxy Z Fold8」が爆発的なヒットを記録している。価格は最安で26万9880円ながら前モデルの約3倍の予約注文が入り、さらに世界中でも注文が増加しているという。そして9月。毎年アップルが新型iPhoneの発売イベントを開催しています。今年は通常のiPhoneだけでなく、ついに折りたたみiPhoneが発表されるのでは？ という噂が飛び交っている。ただ、アップル製品ほど安く買うのが難しい商品はない。とはいえ、いくつか方法はある。そして9月に向けて動き出すなら今。ということで今回は、難攻不落のアップル製品をよりお得に購入する方法を考えてみました。アップル関連のキャンペーンも紹介します。最後まで読んでね！！

ヨドバシカメラ購入で4870ポイント獲得

当然ながらアップルではアップルポイントのようなものはなく、店舗やオンラインストアで購入した場合は、クレジットカード支払いでクレカのポイントがつくだけです。1番簡単な方法として僕がよく使っているのは、家電量販店での購入。それも「ヨドバシカメラ」での購入です。多くの量販店では、他社のクレジットカード払いだと還元率が8％に下がることが多いのですが、「ヨドバシカメラ」の場合、店舗で「ヨドバシゴールドポイントカード」アプリをレジで提示すれば、他社のどのクレジットカードで支払っても、還元率は8％に下がらず、10％のままゴールドポイント還元が適用されます。同じアカウントを使えばオンラインストア「ヨドバシ.com」でも10％還元です。ただ、アップル製品の場合、還元率が1％の場合が多く、例えば「ビックカメラ.com」で他社クレカを使っても1％還元でした。例えば19万4800円の「iPhone 17 Pro」256GBモデルを還元率1.5％のクレカで購入した場合こうなります。

●「iPhone 17 Pro」256GBモデルを購入した場合 ※クレカ還元率1.5％、ヨドバシ還元率1％ アップルストア：クレカ2922ポイント ヨドバシカメラ：クレカ2922ポイント＋ヨドバシ1948ポイント＝4870ポイント

額が額だけに、結構なポイント差はあります。ただ、問題点があります。例えば新製品を予約注文する場合、やはり入荷数はアップルストアの方が圧倒的に多いです。当日確実に手に入れたい場合はアップルストアでの購入が必須です。「AirPods」などの周辺機器を発売日以外に購入するなら、ベストだと思います。僕の考えでは、量販店で還元率が1％の商品を購入する場合、今まで貯めたポイントを吐き出すタイミングだと思っています。ですので、ポイントを全部使って安く購入するのもアリかと思います。