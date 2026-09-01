東京ディズニーシーを3時間貸切　ドコモが1万人を無料招待

NTTドコモは9月1日、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」契約者を対象に、東京ディズニーシーの完全貸切イベントに抽選で合計1万人を招待するキャンペーンを開始した。応募期間は11月30日まで。イベントは2027年2月5日に開催する。
キャンペーン名は「NTT ドコモ Presents プライベート・イブニング・パーティー 2027」。応募時には2人、または4人のグループを選択できる。当選者にはイベント専用の「プライベート・イブニング・パーティー・パスポート」、オリジナルグッズとガイドマップを事前に発送する。
貸切イベントは2027年2月5日の午後7時30分から午後10時30分まで開催。通常営業終了後の東京ディズニーシーを、ドコモの招待客だけで楽しめる3時間となる。
当日は限定デザインのポップコーンレギュラーボックスも用意。ドコモが提供するハーバーショー「ビリーヴ！～シー・オブ・ドリームス～」、東京ディズニーシー25周年を記念したショー「ダンス・ザ・グローブ！」の公演を予定する。
また、応募期間中にドコモ経由で動画配信サービス「ディズニープラス」に入会すると、通常1口のところ2口で抽選に参加できる。すでにドコモ経由で入会している利用者も対象だが、11月30日まで契約を継続する必要がある。
ドコモは東京ディズニーランドと東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーを務めている。通常営業後のパークを貸し切るという特典はなかなかインパクトが大きい。
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