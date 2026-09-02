Razer、クレカサイズになるゲームコントローラー　小さくてもボタンしっかり

スマホ用コントローラーが、クレジットカードほどの大きさに折りたためる。Razerは9月1日、iPhoneとAndroid向けの折りたたみ式USB-Cゲームコントローラー「Razer Prio」を発表した。日本向けサイトでの価格は1万6980円。国内発売時期は未定だ。
ひねって開く独自の折りたたみ機構が特徴。折りたたむと約107×67×23mmとクレジットカードに近いサイズになり、展開すると最大7インチのスマートフォンを挟み込めるサイズのゲームコントローラーになる。重量は101g。
小型サイズでありながら、左右のアナログスティックや十字キー、ABXYボタン、バンパー、トリガーを搭載。アナログスティックには、Razer製コントローラーとして初めて非接触式の静電容量センサーを採用している。
スマートフォンとはUSB-Cで直接接続するため、Bluetoothのペアリングやコントローラー自体の充電は不要。iOS 18とAndroid 14以降に対応し、Xbox Cloud GamingやSteam Link、PS Remote Playなどのストリーミングゲームにも利用可能だ。
ポケットに入るゲームコントローラーというコンセプトは新たなジャンルを開拓することになりそうだ。
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