撤退相次ぐレコーダー市場でパナソニックが新手　OneDrive、Googleドライブに番組保存

パナソニックは9月14日、クラウド録画に対応したブルーレイディスクレコーダー「全自動ディーガ」5機種を発表した。ラインナップは4Kチューナー内蔵モデル2機種と通常モデル3機種。10月下旬発売、価格はオープン。
録画したテレビ番組をMicrosoft OneDriveやGoogleドライブに保存できるのが特徴。内蔵HDDの容量が足りなくなった場合にクラウドに移したり、本体HDDの故障に備えて録画番組を残したりできる。
クラウドに保存した番組は、本体のホーム画面や録画一覧から通常の録画番組と同じように再生できる。スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」を使えば、外出先からの視聴にも対応する。対応ディーガへ買い替えた場合は、クラウド上の録画番組を新しい本体へ引き継ぐサービスも用意する。
全自動録画は従来同様、指定したチャンネルをまとめて録画する。上位の「DMR-2X610」では最大10チャンネルを約28日間保存し、10TB HDDを搭載する「DMR-4X1010」は最大8チャンネルを約28日間録画できる。
「プレイリスト編集」にも対応。元の録画番組を残したまま、出演者の登場シーンやスポーツのハイライトなど好きな場面だけをまとめられる。楽曲名や出演者などを自分で付けて検索できる「番組タグ」機能も追加した。
ブルーレイレコーダー市場は撤退が相次ぎ、選択肢が少なくなっている。そうしたなかでパナソニックは、クラウド保存や編集機能を加えることで、レコーダーを新たな機器に進化させる道を選んだ。市場が縮小するなかでも新たな需要を取りに行く、強い継続姿勢を見せたと言えそうだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります