撤退相次ぐレコーダー市場でパナソニックが新手　OneDrive、Googleドライブに番組保存

パナソニックは9月14日、クラウド録画に対応したブルーレイディスクレコーダー「全自動ディーガ」5機種を発表した。ラインナップは4Kチューナー内蔵モデル2機種と通常モデル3機種。10月下旬発売、価格はオープン。

録画したテレビ番組をMicrosoft OneDriveやGoogleドライブに保存できるのが特徴。内蔵HDDの容量が足りなくなった場合にクラウドに移したり、本体HDDの故障に備えて録画番組を残したりできる。

クラウドに保存した番組は、本体のホーム画面や録画一覧から通常の録画番組と同じように再生できる。スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」を使えば、外出先からの視聴にも対応する。対応ディーガへ買い替えた場合は、クラウド上の録画番組を新しい本体へ引き継ぐサービスも用意する。

全自動録画は従来同様、指定したチャンネルをまとめて録画する。上位の「DMR-2X610」では最大10チャンネルを約28日間保存し、10TB HDDを搭載する「DMR-4X1010」は最大8チャンネルを約28日間録画できる。

「プレイリスト編集」にも対応。元の録画番組を残したまま、出演者の登場シーンやスポーツのハイライトなど好きな場面だけをまとめられる。楽曲名や出演者などを自分で付けて検索できる「番組タグ」機能も追加した。

ブルーレイレコーダー市場は撤退が相次ぎ、選択肢が少なくなっている。そうしたなかでパナソニックは、クラウド保存や編集機能を加えることで、レコーダーを新たな機器に進化させる道を選んだ。市場が縮小するなかでも新たな需要を取りに行く、強い継続姿勢を見せたと言えそうだ。