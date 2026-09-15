「クレイジータクシー」まさかの実写映画化　Netflixとセガが複数ゲームを映像化

画像は「クレイジータクシー：ワールドツアー」のもの セガ
Netflixとセガは9月15日、セガの複数のゲーム作品を映像化する新たなパートナーシップを発表した。第1弾として「クレイジータクシー」を実写コメディ映画化するほか、「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」の新作アニメ、「STRANGER THAN HEAVEN」の実写映画も企画している。
「クレイジータクシー」は1999年にアーケードで登場したドライビングゲーム。2027年にはシリーズ完全新作「クレイジータクシー：ワールドツアー」の発売も予定されている。
実写映画版の脚本は、2025年版「裸の銃を持つ男」を手がけたダン・グレゴア氏とダグ・マンド氏が担当。「ソニック・ザ・ムービー」シリーズを手がけたニール・H・モリッツ氏、トビー・アッシャー氏、セガの中原徹氏が製作を務める。
「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」は、就学前後の子どもを対象にした新たなアニメシリーズとして開発中だ。ソニックと仲間たちのヒーローとしての活躍を描く。Netflixではすでに「ソニック・プライム」全3シーズンを配信している。
「STRANGER THAN HEAVEN」は、「龍が如く」シリーズのRGGスタジオが開発している新作ゲーム。ゲームの発売を待たず、実写映画化が同時に動き出すことになる。
Netflixは「アサシン クリード」など、ゲームIPの映像化を進めている。セガも「ソニック・ザ・ムービー」の成功を足掛かりに、自社IPの映像展開を拡大してきた。今後はセガが抱える数々のIPを、継続的に映像へ展開する動きとなりそうだ。
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