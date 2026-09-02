Google、画像生成AIツール「Google Pics」発表　オブジェクト単位で編集可能、資料作りが激変

Googleは9月1日、新たな画像生成AIツール「Google Pics」を発表した。Google AI Pro／Ultra、Google Workspaceユーザーが対象。今後数週間かけて提供する。
同社の画像生成AIモデル「Nano Banana」を基盤にしたもの。生成した画像から特定の物体だけを切り分けて編集したり、指定の部分にコメントをつけて修正を指示したりできる。1回の指示から複数案を生成し、その中から選ぶことも可能だ。
画像内の文字を、デザインやフォントを変えずに変更・翻訳する機能も備える。複数人で同じ画像を共有して共同で編集するなど、Google DocsやSlidesに近い使い方もできるようになっている。
Google DocsとSlidesでは9月1日からGoogle Picsの機能を順次利用可能になる。文書やプレゼン資料に含まれる画像を選び、その場でAI編集が可能だ。Google Driveとの連携も今後数週間で拡大し、保存した画像をPicsで直接開いて編集できるようになる。
GoogleはこれまでもGeminiをGoogle DocsやSlidesに組み込み、AIによる文章やスライド作成のサポート機能を追加してきた。Google Picsによって新たに画像が追加された形になる。
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