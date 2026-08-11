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ユウキロックの「節約バンザイ！」 第161回

最大5万2000円を現金還元！ ドコモの銀行にぶつけたSBIのキャンペーンを徹底解説

2026年08月11日 07時00分更新

文● ユウキロック

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　「住信SBIネット銀行」が「ドコモの銀行」へと変わって動き出した8月3日、同日に「SBI新生銀行」が「SBIの銀行」と銘打ち、「ドコモの銀行」を徹底的に煽る口座引っ越しキャンペーンを打ち出した。「SBI新生銀行」vs「ドコモの銀行」。一方は愛され、一方は賛否が渦巻く。なぜこうなったのか。キャンペーンを通してわかった両者の差をお伝えします。

　まずは、「ドコモの銀行」を煽りに煽った「SBI新生銀行」のキャンペーンの詳細はこちらです。

【「SBIの銀行」 SBI新生銀行へのお引越し受付中！最大52,000円現金プレゼント！】

キャンペーン期間：2026年8月3日（月）～2026年9月30日（水）

キャンペーン概要：期間中にSBIハイパー預金を新規に開設し、本キャンペーンにエントリーのうえ、各特典の条件を達成すると、達成した特典に応じて最大52,000円をプレゼント

　まず、「SBIハイパー預金」を簡単に説明すると、「SBI新生銀行」と「SBI証券」が連携した高金利の円預金サービスです。「住信SBIネット銀行」でいうと「SBIハイブリッド預金」と同じようなもの。預金残高がSBI証券の買付余力に自動反映され、入出金の手間をかけずに株や投信の取引に使えます。普通預金より高い金利が毎月付与されるのもうれしいところです。

　上記の概要を順にまとめると、まず期間中に、まだ「SBI新生銀行」と「SBI証券」の口座を持っていない方は、両方の口座を開設し、「SBIハイパー預金」の開設とエントリーをしてください。

　プレゼント金額である最大52,000円の内訳は今回の第1弾特典が最大50,000円。詳細がまだ発表されていない第2弾特典では、達成した条件ごとに各1,000円、合計2,000円がプレゼントされます。では今回の最大50000円ですが、2026年9月30日（水）23:59時点のSBIハイパー預金の残高によって変わります。詳細はこちらです。

●2026年9月30日（水）23:59時点のSBIハイパー預金の残高とプレゼント金額

30万円以上：2,000円
50万円以上：5,000円
100万円以上：10,000円
300万円以上：20,000円
1,000万円以上：50,000円

　極端に言うと、2026年9月30日23時50分ごろに1,000万円を入金し、10月1日0時10分ごろに出金すれば、5万円獲得です。ただし、「第1弾特典」と「第2弾特典」は併用可能なので、「第2弾特典」の詳細が出てから考えてください。

※特典は2026年12月末ごろに円普通預金口座に入金される予定

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