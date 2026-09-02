LINEヤフー、AIとの会話内容に応じた広告配信を拡大

LINEヤフーは9月1日、AIエージェント「Agent i」で、ユーザーとの対話内容に応じた広告配信を拡大し、広告主への課金を開始したと発表した。

対象の1つは「検索連動型ショッピング広告」だ。ユーザーがAgent iと会話する中で、欲しい商品やサービスなどが具体化すると、その文脈に関連する広告を表示するというもの。8月31日から配信対象を拡大し、広告主への課金も開始している。

「ディスプレイ広告（運用型）」も一部ユーザーを対象に配信している。こちらは7月23日から広告主への課金を開始しており、検証しながら配信対象を段階的に広げるという。

広告主がAgent iを配信先として個別に指定することはできない。LINEヤフーの検索連動型ショッピング広告やディスプレイ広告へ出稿した広告が、条件に応じてAgent iにも表示される仕組みだ。

AIを広告媒体にする動きは、既にChatGPTでも本格化している。OpenAIは会話内容などを広告の関連性向上に利用しており、広告事業は年換算10億ドル規模に達した。一方で、会話内容をどこまで広告配信に利用するのかの線引きが重要になりそうだ。