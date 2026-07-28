この夏、三井住友が提供する総合金融サービス「Olive」がエグいことになっている。最大7万7400円相当をプレゼントするという史上最大規模のキャンペーンを打ち出してきました。新たな銀行を探している人には大チャンス、既に持っている人にもしっかり還元あり、そして9月に予定されている「新型iPhone」の購入を考えている方にも大チャンスとなっています。すべて説明いたします。

まず、概要はこちらです。

★「Olive」キャンペーン概要 ①新規口座開設と入金で15000円相当（2026年9月30日まで） ②新規のクレジットモード入金&スマホのタッチ決済1回以上利用で最大10000円分 （終了未定） ※過去対象カードを解約済みの方は条件達成で最大5000円分（2026年8月31日まで） ③SBI証券デビューで最大18000円分（終了未定） ④給与振込で最大3400円相当（終了未定） ⑤クレジットモード利用50%還元！最大30000円分（2026年9月30日まで） ⑥マネーフェワードMEと新規登録で最大1000円相当（2026年8月31日まで） 合計7万7400円相当

まず、利用していない方のために「Olive」を簡単に説明します。「Olive」は総合金融サービスです。「使う」「支払う」「貯める」といったお金に関する機能を、アプリで一括管理可能。クレジットカードには「Oliveフレキシブルペイ」など4種類があり、引き落とし口座は「三井住友銀行」のみ。使うことによって「Vポイント」が貯まります。これを「三井住友銀行」アプリで管理する。これが「Olive」の大まかな説明となります。

現在、対象サービスを何も利用していない人は、このタイミングで①から④までをやってください。永年無料クレカの「Oliveフレキシブルペイ」、「三井住友銀行」口座、Oliveアカウントを作るだけでOK。さらに「SBI証券」の口座も開設し、給与の振込先も「三井住友銀行」の口座に指定できれば最高です。そして、申し込み前にポイントサイトを経由したり、紹介コードを使ってエントリーしたりすれば、さらにポイントが貯まります。すべての手順です（口座を既に持っている方は⑤⑥の紹介まで飛ばしてください）。