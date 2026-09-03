あこがれの名車がトレカに？ JAFが実車ベースの本格TCG開発へ

DRIVE CARD GAME

トヨタ、日産、ホンダの名車がカードゲームで対決する日が来るかもしれない。JAFは9月2日、自動車メーカー各社と協力し、クルマをテーマにしたトレーディングカードゲーム「DRIVE CARD GAME」の開発を始めたと発表した。2027年初夏の発売を予定する。

ゲームはカードを集めるだけでなく、デッキを組んで対戦できる本格的なTCGを目指す。「メーカーの垣根を超え、あなたの好きなクルマでドライブ」として、実在するさまざまなクルマの特徴をカードやゲームに反映する計画だ。

カードゲームを通じて、若い世代とクルマの新たな接点を作るのが狙い。複数の自動車メーカーと連携し、クルマやモータースポーツに興味を持つ入り口を作る。

まだ参加メーカーや収録車種などの詳細は明らかになっていない。公式サイトでは「まだ知らない名車との出会いも、憧れの1台との再会も」などと説明されており、新旧の車種をコレクションできる構成も期待できそうだ。

“クルマ離れ”が語られる若い世代に、まず遊ぶことから興味を持ってもらう。その狙い以上に、昔ながらのクルマ世代がカードコレクションに熱狂する姿も浮かんでくる。