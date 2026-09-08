ソニー、7700円からの新型ヘッドホン　「ノイキャン」「軽量」の2モデル

ソニーは9月8日、ワイヤレスヘッドホン「WH-CH730N」と「WH-CH530」を発表した。9月18日発売で、9月8日に予約販売開始。想定実売価格はそれぞれ2万2000円前後、7700円前後。
WH-CH730Nは、デュアルノイズセンサーを使ったノイズキャンセリング機能を搭載するモデル。重さは約207gで、新たに折りたたみ機構を採用した。バッテリーはノイズキャンセリング使用時で最大約50時間の連続再生に対応し、3分の充電で約1時間再生できる。
ビームフォーミングマイクとAIによるノイズ低減機能により、騒音のある場所でもクリアな通話ができるという。カラーはブラック、ホワイト、ピンク、ベージュ、ブルーの5色。
WH-CH530は約150gの軽量・コンパクトなモデル。最大約55時間の連続再生に対応し、音量を5段階で制限できる音量上限設定やセーフリスニング機能を搭載する。カラーはブラック、コバルト、ホワイト、ピンク、コーラル、ミントの6色。
いずれもBluetooth LE Audio、2台の機器と同時接続できるマルチポイント接続、Fast Pair、Swift Pairに対応する。ソニーストア銀座などでは9月8日から先行展示する。
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