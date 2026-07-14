7月9日、住信SBIネット銀行は2026年8月3日より社名および個人向け銀行ブランドを刷新することを発表。昨年5月に「NTTドコモ」が「住信SBI銀行」を買収。「ドコモ銀行と名前を変えてNTTドコモが出資するマネックス証券との繋がりを強化していく」という予想がついに現実のものとなります。8月3日から何が変わるのか？こちらをご覧ください。

●8月3日から変更されること 会社名：住信ネット銀行→ドコモSMTBネット銀行

個人向けサービスブランド：d NEOBANK→ドコモの銀行（アプリアイコンも変更）

ポイント：スマプロポイント→dポイント

この刷新に対してSNSを中心に大ブーイングが起こっています。「アイコンが嫌だ」「dポイントが嫌だ」「『ドコモの銀行』の『の』が嫌だ」など、さまざまです。本当に改悪なのか？いやいや、そんなことはないのです。1年間は最大4.5%という驚異的な還元が受けられます。皆さんが気にしている「SBI証券」との関係も含めてまとめました。