ユウキロックの「節約バンザイ！」 第157回
「ドコモの銀行」は改悪なのか？ 初年度最大4.5％還元の条件と懸念点をまとめた
2026年07月14日 07時00分更新
7月9日、住信SBIネット銀行は2026年8月3日より社名および個人向け銀行ブランドを刷新することを発表。昨年5月に「NTTドコモ」が「住信SBI銀行」を買収。「ドコモ銀行と名前を変えてNTTドコモが出資するマネックス証券との繋がりを強化していく」という予想がついに現実のものとなります。8月3日から何が変わるのか？こちらをご覧ください。
●8月3日から変更されること
会社名：住信ネット銀行→ドコモSMTBネット銀行
個人向けサービスブランド：d NEOBANK→ドコモの銀行（アプリアイコンも変更）
ポイント：スマプロポイント→dポイント
この刷新に対してSNSを中心に大ブーイングが起こっています。「アイコンが嫌だ」「dポイントが嫌だ」「『ドコモの銀行』の『の』が嫌だ」など、さまざまです。本当に改悪なのか？いやいや、そんなことはないのです。1年間は最大4.5%という驚異的な還元が受けられます。皆さんが気にしている「SBI証券」との関係も含めてまとめました。
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