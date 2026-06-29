【今週】松屋どうした!? ネギ塩もハンバーグも新登場、ドムドムはデカチキン

ごきげんよう。じめっとした日が続きますが、おいしいものを食べて気合を入れましょう！
この記事では、6月29日～7月5日日に開催するキャンペーンや新発売の注目グルメを紹介します。
松屋「豚ロースネギ塩丼」
「ブラウンソースハンバーグ定食」6月30日～
牛めしの松屋は6月30日10時より、「豚ロースネギ塩丼」と「豚ロース焼肉定食」を定番メニューとして発売します。また、約7か月ぶりに「ブラウンソースハンバーグ定食」を発売します。
▲豚ロースネギ塩丼 小盛600円、並盛630円、大盛850円
▲豚ロース焼肉定食 790円、ダブル1280円
▲ブラウンソースハンバーグ定食 1180円
・ おいしそ！ 松屋「豚ロースネギ塩丼」レギュラーに！シリーズ続々
・おかえり！松屋「ブラウンソースハンバーグ」約7カ月ぶり復活
ドムドムに180gの大判チキン
「ジンジャーチキンバーガー」6月30日～
ドムドムハンバーガーは、6月30日より期間限定で「ジンジャーチキンバーガー レモンタルタル仕立て」を全国の店舗で販売します。単品は790円、セットは1190円です。
「サクッ！パリッ！」とした食感のジューシーな鶏むね肉の唐揚げに、ジンジャーソースとさわやかなレモンタルタルを合わせたバーガーです。ポイントはバンズからはみ出るサイズの、約180gの大判肉厚な鶏むね肉の唐揚げ。
・チキンでかっ！約180gの大判チキンがドーン ドムドムがまたやってる
幸楽苑 6月30日～
季節限定メニュー「魚介豚骨つけめん」
ラーメンチェーン「幸楽苑」は6月30日より、季節限定メニュー「魚介豚骨つけめん」を期間限定で販売します。
▲魚介豚骨つけめん 860円
豚骨スープに鰹と煮干しの粉末を加えたつけダレに、背脂でコクと甘みを加えた一杯です。
松のや、贅沢3種の海鮮
「海鮮盛合せ定食」復活 7月1日～
とんかつチェーン「松のや」は7月1日15時より、「海鮮盛合せ定食」を発売します。
3種の海鮮フライを味わう「海鮮盛合せ定食」に加え、ロースかつと海鮮フライを組み合わせた定食、単品メニューを販売します。いずれも松のや特製のタルタルソースと合わせて楽しめます。
▲海鮮盛合せ（イカ・白身・海老）定食 1190円
・これはうれしい！松のや「海鮮盛合せ定食」が今年も 海老・イカ・白身魚
吉野家×ドラクエウォーク初コラボ！
フィギュアがもらえる 7月2日～
牛丼チェーン「吉野家」は、スマートフォン向けゲーム「ドラゴンクエストウォーク」との初のコラボレーション企画を7月2日より開催します。
題して「冒険者応援キャンペーン」。7月2日10時～8月26日20時の期間限定で、牛丼（各サイズ）、ミニサラダ、オリジナルフィギュアがセットになった「ドラクエウォークセット」が販売されます。
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