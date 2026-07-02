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7月7日スタート

なにそれ？松屋に"やたら"うまい牛めし、ハンバーグ

2026年07月02日 11時40分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

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やたらってなに？

　牛めしの松屋は7月7日10時より「やたら牛めし」と「やたら和風ハンバーグ定食」を発売します。

信州の郷土料理「やたら」×牛めし

　信州の郷土料理「やたら」を取り入れたメニューです。「やたら」とは、野菜や漬物を細かく刻んで混ぜ合わせた、夏野菜のふりかけのようなものだそうです（参考：農林水産省）。

▲やたら牛めし
小盛 620円　並盛 650円　あたま大盛 820円　大盛 870円　特盛 1050円

　松屋の牛めしにこの「やたら」を取り入れたのは初めて。「やたら牛めし」では、きゅうり、茄子、大根、人参などを刻んだ昆布や醤油などのだしと合わせた「やたら」を牛めしにトッピング。野菜の食感と、さっぱりとした旨みが、ごはんや牛めしのお肉に絶妙にマッチするんだそう。

▲やたら和風ハンバーグ定食
シングル 830円　ダブル 1180円　トリプル 1580円
※やたら和風ハンバーグ（ライスセット）は各100円引き

　また、「やたら」を松屋のハンバーグと合わせた「やたら和風ハンバーグ定食」も登場します。

　なお、単品のやたら和風ハンバーグは630円、単品やたらは200円で販売されます。

やたらうまい、に期待！

　ポスタービジュアルには「やたら、」「うまい。」の文字が目立ちます。言葉どおり、やたらうまい一杯に期待。夏野菜を合わせたことで、暑い日にも食べ進みやすい予感がしますね。

※記事中の価格は税込み

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