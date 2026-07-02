なにそれ？松屋に"やたら"うまい牛めし、ハンバーグ

牛めしの松屋は7月7日10時より「やたら牛めし」と「やたら和風ハンバーグ定食」を発売します。

信州の郷土料理「やたら」×牛めし

信州の郷土料理「やたら」を取り入れたメニューです。「やたら」とは、野菜や漬物を細かく刻んで混ぜ合わせた、夏野菜のふりかけのようなものだそうです（参考：農林水産省）。

▲やたら牛めし

小盛 620円 並盛 650円 あたま大盛 820円 大盛 870円 特盛 1050円

松屋の牛めしにこの「やたら」を取り入れたのは初めて。「やたら牛めし」では、きゅうり、茄子、大根、人参などを刻んだ昆布や醤油などのだしと合わせた「やたら」を牛めしにトッピング。野菜の食感と、さっぱりとした旨みが、ごはんや牛めしのお肉に絶妙にマッチするんだそう。

▲やたら和風ハンバーグ定食

シングル 830円 ダブル 1180円 トリプル 1580円

※やたら和風ハンバーグ（ライスセット）は各100円引き

また、「やたら」を松屋のハンバーグと合わせた「やたら和風ハンバーグ定食」も登場します。



なお、単品のやたら和風ハンバーグは630円、単品やたらは200円で販売されます。

やたらうまい、に期待！

ポスタービジュアルには「やたら、」「うまい。」の文字が目立ちます。言葉どおり、やたらうまい一杯に期待。夏野菜を合わせたことで、暑い日にも食べ進みやすい予感がしますね。

※記事中の価格は税込み