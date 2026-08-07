家飲みレモンサワーを“濃いめ”で楽しむ！ 「こだわり酒場のレモンサワーの素」12本が13％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「こだわり酒場のレモンサワーの素（濃いめ）500ml×12本」が

Amazonタイムセールに登場！

サントリーの「こだわり酒場のレモンサワーの素（濃いめ）500ml×12本」は、ソーダで割るだけでレモンサワーを作れるリキュールです。現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

過去価格7,845円から13％オフの6,849円で販売されています。1本あたりの価格は約571円です。

「こだわり酒場のレモンサワーの素（濃いめ）500ml×12本」の特徴

Amazon商品ページより

「こだわり酒場のレモンサワーの素（濃いめ）」は、ソーダで割ることで本格的なレモンサワーを楽しめるリキュールです。アルコール度数は25％です。

レモンをまるごと凍結粉砕し、果皮の香りやうまみなどを引き出した「レモン浸漬酒」を使用しています。さらに、2種の「レモンピール蒸溜酒」を加えることで、飲み始めの強いレモン香と、飲み終わりの自然なレモン香を楽しめるとしています。

容量は500mlで、12本入りのケース商品です。レモンの味わいとお酒のうまみを楽しめる「濃くてうまい店の味」をコンセプトにした商品です。

まとめ：濃いめレモンサワーを家飲みするならまとめ買いのチャンス！

サントリー「こだわり酒場のレモンサワーの素（濃いめ）500ml×12本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで13％オフになっています。

“濃いレモンサワー”を家飲みで楽しみたい人は、この機会にまとめて購入してはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。