アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第241回
家飲みレモンサワーを“濃いめ”で楽しむ！ 「こだわり酒場のレモンサワーの素」12本が13％オフ
2026年08月07日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「こだわり酒場のレモンサワーの素（濃いめ）500ml×12本」が
Amazonタイムセールに登場！
サントリーの「こだわり酒場のレモンサワーの素（濃いめ）500ml×12本」は、ソーダで割るだけでレモンサワーを作れるリキュールです。現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。
過去価格7,845円から13％オフの6,849円で販売されています。1本あたりの価格は約571円です。
「こだわり酒場のレモンサワーの素（濃いめ）500ml×12本」の特徴
Amazon商品ページより
「こだわり酒場のレモンサワーの素（濃いめ）」は、ソーダで割ることで本格的なレモンサワーを楽しめるリキュールです。アルコール度数は25％です。
レモンをまるごと凍結粉砕し、果皮の香りやうまみなどを引き出した「レモン浸漬酒」を使用しています。さらに、2種の「レモンピール蒸溜酒」を加えることで、飲み始めの強いレモン香と、飲み終わりの自然なレモン香を楽しめるとしています。
容量は500mlで、12本入りのケース商品です。レモンの味わいとお酒のうまみを楽しめる「濃くてうまい店の味」をコンセプトにした商品です。
まとめ：濃いめレモンサワーを家飲みするならまとめ買いのチャンス！
サントリー「こだわり酒場のレモンサワーの素（濃いめ）500ml×12本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで13％オフになっています。
“濃いレモンサワー”を家飲みで楽しみたい人は、この機会にまとめて購入してはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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