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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第92回

Amazonブランドのそうめんが安いって知ってた？ 実はあの老舗メーカー製造だった

2026年08月07日 18時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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「by Amazon そうめん 1kg×4袋」がAmazonでセール中！

　「by Amazon そうめん 1kg×4袋」は、使いやすい結束タイプのそうめんです。

　現在Amazonにて、参考価格3,103円のところ35％オフの2,012円で販売されています。1袋あたり約503円、1食あたり（100g換算）約50円で購入できます。

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「by Amazon そうめん 1kg×4袋」の特徴
Amazon商品ページより

　「by Amazon そうめん」は、九州の老舗製麺メーカー・ヒガシマルが製造する大容量のそうめんです。

　100gごとの結束タイプで、調理しやすい仕様となっています。1袋で約10食分入りのため、大人数で食べる機会にも適しています。

　ゆで時間は2分で、夏は冷たいそうめんとして楽しめるほか、寒い時期にはにゅうめんやそうめんチャンプルーなどのアレンジにも活用できます。

　賞味期限は3年と長く、家庭でのローリングストックにも適した商品です。

まとめ：大容量そうめんをお得にストックするチャンス！

　「by Amazon そうめん 1kg×4袋」は、暑い季節の昼食や、お盆など人が集まる時期にも活躍する大容量のそうめんです。

　現在、Amazonでは35％オフで購入できるため、この機会にストック用としてまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。

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※価格は税込み表記です。

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