かつや合い盛り新作！生姜焼き×チキカツ、本日スタート

とんかつチェーン「かつや」は、本日7月3日より期間限定メニュー「大判豚の生姜焼きとチキンカツの合い盛り丼・定食」を発売しますよ。



「かつやが本気で挑んだジャンボサイズの生姜焼き」が主役。チキンカツとの合い盛りです。

▲大判豚の生姜焼きとチキンカツの合い盛り丼（ダブル）

通常店舗：979円／券売機店舗：980円

大判サイズの豚肉を特製生姜ダレで香ばしく焼き上げた「大判豚生姜焼き」と、サクサク食感のチキンカツを一度に楽しめるメニュー。かつやらしい、食べ応え抜群の一品とのことです。

▲大判豚の生姜焼きとチキンカツの合い盛り定食（ダブル）

通常店舗：1089円／券売機店舗：1090円

豚肉2枚の「ダブル」と3枚の「トリプル」を用意。丼と定食の両方で展開し、テイクアウトにも対応します。

▲大判豚の生姜焼きとチキンカツの合い盛り丼（トリプル）

通常店舗：1089円／券売機店舗：1090円

▲大判豚の生姜焼きとチキンカツの合い盛り定食（トリプル）

通常店舗：1199円／券売機店舗：1200円



すごっ……。かつやでは、定番メニューに加え、期間限定で登場するボリューム満点のメニューがたびたび話題になりますが、今回も迫力満点。

生姜焼きだけでもご飯が進むのに……、チキンカツだけでもボリューミーなのに……。茶色いおかずを全力でぶつけてくる、なかば暴力的（！）なメニュー。



期間限定なので、食べ逃しがないようにチェックしておきましょう。



※記事中の価格は税込み