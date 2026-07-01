餃子の王将、7月限定「麻婆茄子」本日スタート！ ご飯もビールも進みそう

中華チェーン「餃子の王将」では、「麻婆茄子」を本日7月1日より販売開始しました。7月末までの限定メニューです。

7月限定「麻婆茄子」が登場！

餃子の王将では、月替わりで限定メニューを展開しています。7月は旬の茄子を使用した「麻婆茄子」が登場します。

みずみずしい茄子に、ひき肉をたっぷり使用した麻婆餡を合わせたピリ辛仕立ての一皿。ご飯にもビールにもおすすめとしています。

「麻婆茄子」単品は748円、テイクアウトは734円（別途容器代10円）。あわせて、「麻婆茄子」に餃子3個とライス（中）が付く「特選セットA」（1188円）、「麻婆茄子」にライス（中）と杏仁豆腐が付く「特選セットB」（1122円）も用意されます。

各セットは165円追加で餃子3個を追加可能（1人1回まで）。また、セットの餃子は追加料金で「にんにく激増し餃子」に変更できます。変更料金は地域によって異なり、東日本エリアは16円（北海道を除く）、西日本エリアは27円です。

麻婆豆腐ならぬナスがうれしい

餃子の王将では「麻婆豆腐」は定番メニュー。ですが、麻婆茄子は通常ないメニューなので、限定登場に心が沸き立ちます。ご飯もビールも進みそうなピリ辛仕立て。7月限定なので、食べ逃しがないように！

※記事中の価格は税込み