【5日間】マクドナルド、M→Lサイズアップ無料！ランチのポテト＆ドリンク増量に

マクドナルドは、7月6日～10日の期間、平日のランチセット「ひるまック」を対象に、セットの「マックフライポテト」Mサイズと「ドリンク」Mサイズを、それぞれLサイズへ無料でサイズアップできるキャンペーンを開催します。

5日間限定！ポテト＆ドリンクが無料でLサイズに

キャンペーンは平日10時30分～14時限定。通常は100円追加で変更できる「マックフライポテト」と「ドリンク」のM→Lサイズアップが、期間中は無料になります。

対象は、「ビッグマック」や「ダブルチーズバーガー」、「てりやきマックバーガー」など5種類の「ひるまック」セットです。

▲ビッグマック

ひるまック価格：690円～

▲ダブルチーズバーガー

ひるまック価格：670円～

▲てりやきチキンフィレオ

ひるまック価格：650円～

▲フィレオフィッシュ

ひるまック価格：630円～

▲てりやきマックバーガー

ひるまック価格：600円～



※価格は店舗で異なる

※記事中の価格は税込み

600円台のマックランチ

「ひるまック」は、人気の定番バーガー5種類のセットを最大80円おトクな価格で提供する平日ランチ限定メニュー。いずれも600円台で買えるのがうれしいです。

今回は、そんな「ひるまック」でポテトとドリンクを無料でLサイズにできるチャンス。無料って最高！ ポテトをたくさんほおばりたい日にぴったり。5日間限定なので、お見逃しなく！