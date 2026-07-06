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ローソン先行発売

気になりすぎ！ペヤング「グリーンカレー＆トムヤムクン」まさかのヤマモリコラボ!?

2026年07月06日 12時05分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

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アジアンなハーフ＆ハーフが出た！

　まるか食品は、「ペヤング 超大盛やきそばハーフ＆ハーフグリーンカレー風＆トムヤムクン風」を7月6日よりローソンで先行発売します。

　一般販売は7月20日から。内容量244gの超大盛サイズで、価格は324円です。

ペヤングからアジアンMIX
グリーンカレー×トムヤムクン風

　カップやきそばブランド「ペヤング」から、ハーフ＆ハーフタイプの新商品が登場します。「グリーンカレー風」と「トムヤムクン風」を組み合わせた、アジアンテイストの一品です。

　グリーンカレー風は、赤唐辛子とハーブの爽やかな辛さに加え、ココナッツミルクのまろやかな甘さが特徴。レモングラスの爽やかな香りがふわりと広がる仕立てとしています。

　トムヤムクン風は、エビやナンプラーの旨味に、レモングラスや唐辛子などの香辛料を加え、さらにコリアンダーや魚介の旨味をきかせた、キレのある味わいが楽しめるとしています。

　2つの味を別々に楽しむのはもちろん、混ぜて食べることで3つ目の味わいが楽しめるのも特徴です。

気になるカロリーは1103kcal

ペヤング×ヤマモリ!?

　今回、公式のおしらせでは触れられていませんが、商品のパッケージには、タイカレーでおなじみのヤマモリ「グリーンカレー」と「トムヤムクンの素」の画像が入っています。

　これはヤマモリとのコラボなのでは!? ……となると、本格的な味わいにも期待が高まります。

　意外な組み合わせではありますが、どれくらいペヤングでタイの風味を再現しているか気になりますね！ グリーンカレー風とトムヤムクン風はまだ想像できますが、混ぜるといったいどんな味になるのでしょう。

　ヤマモリファンの人も、ぜひ試してみましょ！

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