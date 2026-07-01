ケンタ「鶏竜田バーガー」夏の新作に期待！1週間で約100万個売れた人気作

ケンタッキーフライドチキンでは、「夏の和風バーガーズ」2商品を7月8日から数量限定で発売します。

夏の新作に「鶏竜田バーガー」が登場

夏に向けて登場する爽やかな柑橘風味のソースがアクセントになったケンタの限定バーガー。



今年は、2025年に初登場して話題になった「ケンタの鶏竜田バーガー」の新商品「柑橘 鶏竜田バーガー」が登場します。また、毎年定番の「チキン南蛮フィレバーガー」も揃います。

▲柑橘 鶏竜田バーガー 単品640円

発売からわずか1週間で約100万個を売り上げ、早期終売で話題となった「ケンタの鶏竜田バーガー」が、夏向けの新作として登場。

「柑橘 鶏竜田バーガー」は、和風だしレモンソースを合わせた爽やかな味わいが特長。主役となる鶏モモ一枚肉は、一枚肉ならではの食べ応えとジューシーな旨み、ザクザクとした衣の食感を楽しめるとしています。

ソースには瀬戸内産レモン果汁に加え、煮干し・鯖節・鰹節の合わせだしを使用。レモンの爽やかな酸味と和風だしの旨みが、鶏肉のおいしさを引き立てるんだとか。

▲チキン南蛮フィレバーガー 単品590円

「オリジナルチキン」と同じ11種類のハーブ＆スパイスで味付けしたチキンフィレを、チキン南蛮風にアレンジした、夏に好評というバーガーです。

すだち果汁を使用し、隠し味に醤油を加えた柑橘風味のタルタルソースと、甘酸っぱい甘酢ソースを組み合わせました。コクがありながらもさっぱりとした味わいで、チキンフィレとの相性も抜群としています。

どちらも爽やかで楽しみ！

ジューシーな鶏竜田やチキンフィレが主役なのに、柑橘風味でさっぱり楽しめる2つのバーガー。セットメニューも用意されていますよ。

夏もケンタのバーガーを利用しちゃいましょ。

※記事中の価格は税込み