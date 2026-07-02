7月8日発売
うなぎ1本分がどーん！なか卯「うなぎ豪快盛」今年も登場
2026年07月02日 15時30分更新
丼チェーン「なか卯」は、7月8日11時より、「うなぎ豪快盛」を販売します。
うなぎ一本分を盛り付けた「豪快盛り」今年も
毎年話題になる「うなぎ豪快盛」が今年も登場します。
▲うなぎ豪快盛 2280円
（うなぎ3枚・ごはん大盛）
うなぎをまるごと一本分（三枚）使用し、大盛りのごはんの上にあふれんばかりに豪快に盛り付けた、見た目からインパクトのある贅沢な一杯です。彩りとして"こだわり卵"の金糸卵が添えらています。
なか卯オリジナルの「特製 京風山椒」を合わせることで、爽やかな風味が楽しめ、最後まで飽きずに食べられるんだとか。
そのほか、「特盛うな丼」や「うなぎあいがけ親子丼」「牛すきうな重」なども販売中です。
なか卯のうなぎは、じっくりと焼いてから丁寧に蒸し上げることで余分な脂を落とし、旨みを凝縮。その後、たれをつけて焼く工程を3度繰り返し、外は香ばしく、中はふっくらとした食感の蒲焼に仕上げているといいます。
今年は30円値上げ
「うなぎ豪快盛」は初登場時は1000円台で販売されていましたが、2024年から2000円を超える価格帯となり、2024年、2025年は2250円でした。今年は昨年から30円値下げした2280円で販売されます。
ややリッチな価格帯ではありますが、年に一度の土用の丑の日に向けて味わいたい、憧れの一杯です！
※記事中の価格は税込み
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