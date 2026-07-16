【今週の注目】謎うなぎ丼に、松屋は回鍋肉発売！モスのタコスバーガーも

ごきげんよう。関東では、きっぱりと冬がきた！ と言いたくなる気候ですね。



この記事では、今週（7月13日～）に登場した新発売グルメを中心に紹介していきます。

うなぎ不使用「日清謎うなぎ丼」が今年も

日清食品は、カップメシ「日清謎うなぎ丼」（398円）を7月13日に全国で発売。

動物由来原料を一切使用せずに"うなぎの蒲焼"を再現した、プラントベースの「謎うなぎ」を具材に使用した商品です。2024年・2025年と登場して話題を呼びました。今年は、さらに"うなぎ丼"らしい味わいへとリニューアル。

プラントベースの「謎うなぎ」と、しょうゆをベースに白身魚の旨みをきかせた"炭火焼き"風味のつゆを組み合わせた一品。熱湯5分で湯戻しできるごはん入りのカップメシシリーズから登場します。

・今年も！日清「謎うなぎ丼」、実は毎年うなぎに近づいている

期間限定で復活！「回鍋肉定食」

牛めしの松屋では7月14日10時より「回鍋肉定食」（880円）を販売。

今年は、甘みとコク、ほどよい辛さを追求した本格中華ダレへパワーアップ。たっぷりの野菜とジューシーな豚肉に絡む、ご飯が止まらないおいしさに仕上げたといいます。

▲回鍋肉食定 880円

ダブル 1370円（単品680円）

・ご飯が進むやつ！松屋の「回鍋肉」今年も。タレ進化でうまそ

モスバーガー「モスタコスバーガー」

モスバーガーは本日7月15日から、「モスタコスバーガー」各種を販売。



昨年シリーズ商品累計で300万食を売り上げた「モスタコスバーガー」がリニューアルして復活。



また、新作「アボカド タコスバーガー」が加わるほか、昨年登場の「スパイシーモスタコスバーガー」も販売されます。

▲モスタコスバーガー 570円

▲（新作）アボカド タコスバーガー 630円

・待ってた！300万食売れたモスの「タコスバーガー」今年も！本日スタート

ゼッテリア「ハワイアンフェア」

ゼッテリアは7月15日より、「ハワイアンフェア」を開催し、「ロコモコチーズバーガー」など新商品4品を販売。

ハワイの定番料理「ロコモコ」をイメージしたバーガーや、焼きパインを使用した商品など、夏らしい味わいを楽しめるラインアップを用意します。販売は8月上旬までを予定しており、なくなり次第終了です。

▲ロコモコチーズバーガー 580円

▲ハワイアンアボカドえびバーガー 580円

・「アボカドえびバーガー」おいしそ！ロコモコ、パイン、エビなどハワイフェアで勢ぞろい

「トマト弾けるハンバーグ」フェア、今年は4種登場

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は7月15日から、「トマト弾けるハンバーグ」フェアを期間限定で開催。



今年は新商品の「ガーリック香るトマトクリームバーグディッシュ」「角切りトマトとびっくりエビフライのオムバーグディッシュ」「角切りトマトのガーリックスパイシーポテト」の3品が初登場です。

▲角切りトマトのオムバーグディッシュ S1610円／M1800円／L2110円

▲ガーリック香るトマトクリームバーグディッシュ S1530円／M1720円／L2030円

・うわ、おいしそう！びっくりドンキー夏限定「トマト弾けるハンバーグ」

旨×辛の「スンドゥブ弁当」2種

持ち帰り弁当「Hotto Motto (ほっともっと)」では、7月15日から「真夏の旨×辛フェア」を開催し、「牛スンドゥブ弁当」と「辛旨牛スンドゥブ弁当」を発売します。

ほっともっとで夏にぴったりの旨辛メニューとして、スンドゥブを弁当に仕立てた商品が登場します。

▲辛旨牛スンドゥブ弁当 840円

「辛旨唐辛子シーズニング」を付けた一品も登場します。

・辛いのきたー！ほっともっとの旨辛「牛スンドゥブ弁当」2種、これ追い辛できるよ！

今年も開催！ココス「うなぎフェア」

ココスでは7月16日より「うなぎフェア」を開催し、定番の「うなぎ丼」など4品を販売します。

毎年好評というココスの「うなぎフェア」が今年も開催。注目は、1匹分のうなぎを豪快に盛り付けた「うなぎ一匹極み丼」。そのほか、ココスで人気のオムライスにうなぎをトッピングしたスペシャルなメニューも展開します。



▲うなぎ一匹極み丼（2948円）

・うなぎ一匹ドーン！ココスの「うなぎフェア」がまもなくスタート