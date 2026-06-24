チキンでかっ！約180gの大判チキンがドーン　ドムドムがまたやってる

ドムドムハンバーガーは、6月30日より期間限定で「ジンジャーチキンバーガー レモンタルタル仕立て」を全国の店舗で販売します。

新商品「ジンジャーチキンバーガー」

新商品「ジンジャーチキンバーガー レモンタルタル仕立て」は「サクッ！パリッ！」とした食感のジューシーな鶏むね肉の唐揚げに、ジンジャーソースとさわやかなレモンタルタルを合わせたバーガーです。

ポイントはバンズからはみ出るサイズの、約180gの大判肉厚な鶏むね肉の唐揚げ。

生姜の香りで食欲が搔き立てられ、タルタルソースのまろやかなコクも感じられつつ、レモンの酸味で後味はすっきり。「食べ終わった後すぐに"また食べたい！"と思ってしまう」バーガーだといいます。

単品は790円、セットは1190円です。

食べ応え間違いなし！

ドムドムハンバーガーというとトリッキーな商品を次々と投入するイメージがありますが、今回はまたまた、バンズに収まりきらないほどデッカ〜いお肉が主役の新バーガーが登場します。

食べ応えも十分にありそう。しかもさっぱりといただけるとのことで、満足感も高そうです。

（※文中の価格はすべて税込）