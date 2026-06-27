おいしそ！ 松屋「豚ロースネギ塩丼」レギュラーに！シリーズ続々

牛めしの松屋は6月30日10時より、「豚ロースネギ塩丼」と「豚ロース焼肉定食」を定番メニューとして発売します。
対象店舗は、一部店舗を除く全国の松屋です。
「豚ロースネギ塩丼」「豚ロース焼肉定食」がレギュラー発売
きめ細かく柔らかな肉質と、噛むたびに広がる脂の甘みが特徴という「豚ロース」を使用したメニューがレギュラー登場。今回は「ネギ塩丼」「焼肉定食」が発売されます。
▲豚ロースネギ塩丼 小盛600円、並盛630円、大盛850円
さっぱりとした味わいのネギ塩で豚ロースを味わう丼メニューです。
▲豚ロース焼肉定食 790円、ダブル1280円
▲豚ロース焼肉 730円、ダブル1220円
いずれも、持ち帰りにも対応しますが、持ち帰りの場合はみそ汁が別料金となります。
豚ロースシリーズ続々！
「豚ロース」シリーズが今回レギュラー登場。さらに、7月7日10時からは「生姜焼き定食」も加わることが予告されています。
さっぱりとした豚ロースシリーズは、気温が上がり始めるこの時期にぴったりですね。この機会にお店へ足を運んでみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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