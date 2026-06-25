おかえり！松屋「ブラウンソースハンバーグ」約7カ月ぶり復活

松屋は6月30日10時より、「ブラウンソースハンバーグ定食」を発売します。
人気ハンバーグソース「ブラウンソース」を使用した商品で、約7ヵ月ぶりの復活となります。
▲ブラウンソースハンバーグ定食 1180円
ふっくらと焼き上げた合い挽き肉のハンバーグに、マッシュルームの香りと旨みが広がるブラウンソースをかけた定食です。
目玉焼きがのった「エッグブラウン」や、とろ～りチーズがかかった「チーズブラウン」も復活販売します。また、持ち帰り可能なおかず単品メニューも用意します。
ブラウンソースハンバーグ定食 1180円、シングル 830円、トリプル 1580円
チーズブラウンソースハンバーグ定食 1380円、シングル 1030円、トリプル 1780円
エッグブラウンソースハンバーグ定食 1280円、シングル 930円、トリプル 1680円
ブラウンソースハンバーグ 1120円、シングル 770円、トリプル 1520円
チーズブラウンソースハンバーグ 1320円、シングル 970円、トリプル 1720円
エッグブラウンソースハンバーグ 1220円、シングル 870円、トリプル 1620円
惜しまれながらも販売終了した人気商品が復活！
終了を惜しむ声もあったブラウンソースが復活するのはうれしいニュースです。マッシュルームの香りと旨みを生かしたソースに、ハンバーグやチーズ、目玉焼きの組み合わせを選べるのも魅力的です。
この機会に松屋へ足を運び、復活した人気メニューを味わってみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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